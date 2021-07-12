Комітет з питань антикорупційної політики вважає, що поданий депутатами від "Слуги народу" законопроєкт про розширення повноважень АМКУ несе корупційні ризики.

Про це повідомили в Апараті Верховної Ради.

У квітні поточного року 11 депутатів зі “Слуги народу”, включно з очільником парламентської фракції Давидом Арахамією та головою партії Олександром Корнієнком, та 1 депутат з групи “Довіра” подали до Верховної Ради законопроєкт №5431.

Документ передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Антимонопольного комітету України, спрямованих на:

вдосконалення понятійно-категоріального апарату законодавства про захист економічної конкуренції та механізм контролю за концентраціями суб’єктів господарювання;

закріплення механізму встановлення пріоритетів діяльності АМКУ;

визначення порядку проведення перевірок суб’єктів господарювання;

вдосконалення механізму звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій;

тощо.

За 2,5 місяці після внесення документ було розглянуто комітетом з питань антикорупційної політики. Комітет вважає, що пропозиції щодо розширення повноважень АМКУ містять корупційні ризики.