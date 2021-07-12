Про це повідомили в Апараті Верховної Ради.

У квітні поточного року 11 депутатів зі “Слуги народу”, включно з очільником парламентської фракції Давидом Арахамією та головою партії Олександром Корнієнком,  та 1 депутат з групи “Довіра” подали до Верховної Ради законопроєкт №5431.

Документ передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Антимонопольного комітету України, спрямованих на:

  • вдосконалення понятійно-категоріального апарату законодавства про захист економічної конкуренції та механізм контролю за концентраціями суб’єктів господарювання;
  • закріплення механізму встановлення пріоритетів діяльності АМКУ;
  • визначення порядку проведення перевірок суб’єктів господарювання;
  • вдосконалення механізму звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій;
  • тощо.

За 2,5 місяці після внесення документ було розглянуто комітетом з питань антикорупційної політики. Комітет вважає, що пропозиції щодо розширення повноважень АМКУ містять корупційні ризики.

“Комітет вважає, що проєкт містить ряд корупціогенних факторів, серед яких: наділення Господарського суду правом надавати АМКУ дозволу перевіряти володіння та житло фізичних осіб; наділення АМКУ повноваженнями органу досудового слідства”, — зазначили в комітеті.