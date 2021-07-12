Про це повідомили в Апараті Верховної Ради.
У квітні поточного року 11 депутатів зі “Слуги народу”, включно з очільником парламентської фракції Давидом Арахамією та головою партії Олександром Корнієнком, та 1 депутат з групи “Довіра” подали до Верховної Ради законопроєкт №5431.
Документ передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Антимонопольного комітету України, спрямованих на:
- вдосконалення понятійно-категоріального апарату законодавства про захист економічної конкуренції та механізм контролю за концентраціями суб’єктів господарювання;
- закріплення механізму встановлення пріоритетів діяльності АМКУ;
- визначення порядку проведення перевірок суб’єктів господарювання;
- вдосконалення механізму звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій;
- тощо.
За 2,5 місяці після внесення документ було розглянуто комітетом з питань антикорупційної політики. Комітет вважає, що пропозиції щодо розширення повноважень АМКУ містять корупційні ризики.
“Комітет вважає, що проєкт містить ряд корупціогенних факторів, серед яких: наділення Господарського суду правом надавати АМКУ дозволу перевіряти володіння та житло фізичних осіб; наділення АМКУ повноваженнями органу досудового слідства”, — зазначили в комітеті.
- Як сповіщалося, 1 липня Верховна Рада України підтримала в першому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”. За нього проголосували: 231 представник “Слуги народу”, по 18 – від груп “За майбутнє” та “Довіра”, а також 8 позафракційних. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.
- Три опозиційні фракції – “Європейська Солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” — розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією (№5599-1). Цей законопроєкт було відхилено, рекомендацію це зробити напередодні дав профільний комітет.
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