Нардепи від "Слуги народу" ініціювали створення у Верховній Раді міжфракційного об'єднання (МФО) на підтримку законопроєкту про обіг зброї.

Відповідна переписка в чаті фракції “слуг” потрапила в об’єктив фотокореспондента #Букв.

Так, один із нардепів-“слуг” анонсував створення такого об’єднання та запропонував колегам долучатися до нього.

“Колеги, створюємо МФО на підтримку прийняття закону про обіг зброї з ідеологією на легалізацію зброї для самозахисту. Плануємо не лише відстоювання питання та дискусії, але і практичні заняття). Кому цікаво приєднатись до МФО, пишіть, будь ласка, в особисті”, – написав нардеп.

Що саме мається на увазі під “практичними заняттями”, він не уточнив.

Ряд інших нардепів від “Слуги народу” висловили зацікавленість у цій пропозиції (зокрема Богдан Яременко та Іван Юнаков).

Про який закон йдеться?

Йдеться про законопроєкт № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”.

Ним пропонується встановити такі категорії цивільної вогнепальної зброї:

• А – автоматична вогнепальна зброя;

• В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

• С – короткоствольна вогнепальна зброя;

• D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

• Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Власники певної категорії зброї отримають посвідчення аналогічне посвідченню водія. На кожну одиницю зброї запроваджується технічний паспорт, у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Автори законопроєкту пропонують запровадити обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Передбачено створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї та встановлюються засади його ведення.

Варто зазначити, що “право на зброю” в українців уже є. Воно, зокрема, регламентовано наказом МВС № 622 від 1998 року. В цьому документі описано порядок отримання дозволу на придбання, володіння, транспортування зброї для громадян та юридичних осіб.

Законопроєкт, який наразі проходить розгляд у Верховній Раді – фактично не про легалізацію вогнепальної зброї, а про заміну наказу МВС на закон (оскільки в Україні досі немає закону, який би регулював обіг цивільної вогнепальної зброї).