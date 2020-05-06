Адміністратор фан-сторінки Президента Володимира Зеленського розкритикували главу держави, звинувативши його в тому, що він залишив українців без коштів для існування.

Відповідний пост опублікований на фан-сторінці “Команда Зеленського Полтава“.

Адміністратор спільноти звернувся до підписників, розповівши, що під час карантину його сім’я залишилася без коштів для існування.

“Під час карантину майже не залишилося грошей. У мене на 5 осіб сім’ї залишилося 50 грн”, — написав він.

Власник фан-сторінки висловив здивування тим, чому влада “продовжує карантин все далі і далі”, але при цьому не виплачує українцям зарплати і соціальну допомогу, “як в європейських країнах, як в США”.

“Навіщо наш великий глава країни, за якого ми ж і голосували, і інші персони зі “Слуги народу” морять нас голодом? Чому не приймається моментальне рішення виплачувати допомогу безробітним, виплачувати пенсіонерам, мамам-одиначкам, студентам? За що платити за навчання студентам? За що оплачувати комунальні послуги? За що їсти, врешті-решт? Як можна так звертатися до свого народу, до своїх громадян?”, — поскаржився він.

Адміністратор спільноти закликав всіх “сурмити в соцмережах і на всіх сайтах” про те, що люди голодують, а влада не діє. За його словами, тільки так ця інформація дійде “до голови держави, до інших діячів країни”.

Наостанок автор публікації закликав представників влади, які “награбували за стільки років”, дістати гроші на соцвиплати “зі своїх кишень”.

Гнівний пост адміністратора сторінки зібрав лайків і репостів в рази більше, аніж сама сторінка за весь час існування.

Багато коментаторів не підтримали автора поста. Вони наголошували на тому, що те, що відбувається зараз, — наслідки того вибору, який був зроблений на президентських і парламентських виборах.

Автор поста на це заперечення відповів ємко: такого повороту подій “ніхто не очікував”.

Також багато хто пригадав авторові поста знамениту фразу “Яка різниця?”, озвучену Президентом Зеленським в його новорічному зверненні. Інші запропонували не скаржитися, а увімкнути “95 Квартал” або серіал “Слуга народу”.

Були й ті, хто запропонував адміністратору групи перейти від заяв в Мережі до активних дій — вийти на акцію протесту.