Відповідне листування в чаті вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Листування, ймовірно, велося серед нардепів, що входять до правоохоронного комітету Парламенту.
Один із депутатів написав, що в п’ятницю, 17 липня, о 9:00 швидше за все буде проведено засідання комітету з питання САП.
А голова правоохоронного комітету Денис Монастирський написав, що потрібно спробувати в п’ятницю винести в зал кандидатури в комісію по САП.
“Потрібно буде повторно винести кандидатури в п’ятницю в зал”, – зазначив він.
Як відомо, сьогодні Верховна Рада України провалила голосування за цей проєкт постанови. Документом пропонувалося ввести до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП сім осіб.
У фракції “Голосу” відзначали, що цим проєктом постанови авторства “слуг народу” до комісії хочуть призначити людей, пов’язаних із Арсеном Аваковим – міністром внутрішніх справ (“людей Авакова”). У політсилі також наголошували, що у кандидатів у комісію “немає ніякого досвіду в боротьбі з корупцією, але при цьому більшість мають відношення до системи МВС”.
Під час обговорення в залі засідань нардепи від кількох фракцій говорили, що ухвалення постанови в нинішньому вигляді може створити загрозу для “безвізу”, оскільки в Євросоюзі наполягають на проведенні прозорого конкурсу на посаду голови САП.
Варто відзначити, що в п’ятницю відбудеться останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради IX скликання.
- Верховна Рада України сьогодні призначила своїх представників до конкурсної комісії із відбору кандидатури директора Державного бюро розслідувань (ДБР).