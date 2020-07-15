У фракції "Слуги народу" все ще розраховують до кінця тижня ухвалити постанову про призначення членів конкурсної комісії, яка, серед іншого, відбиратиме кандидата на посаду голови САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

Відповідне листування в чаті вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Листування, ймовірно, велося серед нардепів, що входять до правоохоронного комітету Парламенту.

Один із депутатів написав, що в п’ятницю, 17 липня, о 9:00 швидше за все буде проведено засідання комітету з питання САП.

А голова правоохоронного комітету Денис Монастирський написав, що потрібно спробувати в п’ятницю винести в зал кандидатури в комісію по САП.

“Потрібно буде повторно винести кандидатури в п’ятницю в зал”, – зазначив він.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада України провалила голосування за цей проєкт постанови. Документом пропонувалося ввести до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП сім осіб.

У фракції “Голосу” відзначали, що цим проєктом постанови авторства “слуг народу” до комісії хочуть призначити людей, пов’язаних із Арсеном Аваковим – міністром внутрішніх справ (“людей Авакова”). У політсилі також наголошували, що у кандидатів у комісію “немає ніякого досвіду в боротьбі з корупцією, але при цьому більшість мають відношення до системи МВС”.

Під час обговорення в залі засідань нардепи від кількох фракцій говорили, що ухвалення постанови в нинішньому вигляді може створити загрозу для “безвізу”, оскільки в Євросоюзі наполягають на проведенні прозорого конкурсу на посаду голови САП.

Варто відзначити, що в п’ятницю відбудеться останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради IX скликання.