Про це повідомляють #Букви.
“Наша група першою зустрічатиметься з президентом (Володимиром Зеленським) завтра о 17:00. Пропоную обговорити питання заздалегідь”, – йдеться в першому повідомленні.
На цю пропозицію один з її учасників депутатського чату запропонував обговорити із Зеленським звільнення голови Національного банку України Якова Смолія.
“НБУ — звільнення глави. СБУ — безпрецедентні повноваження, які зараз вписуються в законопроєкт СБУ профільним комітетом (безперешкодний доступ до …)” – йдеться у повідомленні.
- Раніше голова Національного банку Яків Смолій заявив, що після завершення карантину, введеного в Україні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, попит на валюту серед українців різко не підвищиться.