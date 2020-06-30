Група народних депутатів від "Слуги народу" завтра, 1 липня, матиме зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють #Букви.

“Наша група першою зустрічатиметься з президентом (Володимиром Зеленським) завтра о 17:00. Пропоную обговорити питання заздалегідь”, – йдеться в першому повідомленні.

На цю пропозицію один з її учасників депутатського чату запропонував обговорити із Зеленським звільнення голови Національного банку України Якова Смолія.

“НБУ — звільнення глави. СБУ — безпрецедентні повноваження, які зараз вписуються в законопроєкт СБУ профільним комітетом (безперешкодний доступ до …)” – йдеться у повідомленні.