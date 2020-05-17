Про це Сюмар написала на своїй сторінці в Facebook.
“Турборежим” в гірших проявах повертається. Вже у вівторок в порядку денному: законопроєкт про громадянство, який фактично узаконює подвійне громадянство (2590). У тому числі і російські паспорти, видані в ОРДЛО … (тобто, дає можливість всім з російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради) “, – повідомила нардеп.
За її словами, також в порядку денному є законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу – покарання військових керівників, в разі, якщо їхні підлеглі “ведуть агресивну війну”.
“Такий собі черговий крок в стилі “треба просто перестати стріляти”, правда тільки з нашої, української сторони. Уявити скільки життів може коштувати цей закон поки важко”, – зазначає Сюмар.
Також “слуги народу” хочуть на законодавчому рівні взяти під контроль комісію з відбору директора ДБР. Сюмар наголосила, що в порядку денному немає жодного актуального питання щодо коронавірусу і підтримки економіки.
- Раніше в Мережі з’явився узгоджений у Мінську документ про створення “консультативної ради” з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Відповідно до зазначеного документа, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія виступатиме в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняв, що консультативна рада в ТКГ, у складі якої будуть представники ОРДЛО, виконуватиме виключно дорадчі функції.
- Дипломат і колишній учасник Мінської контактної групи Роман Безсмертний заявив в інтерв’ю #Буквам, що Службі безпеки України варто дослідити роль Андрія Єрмака в підписанні документа в Мінську, щоб зрозуміти, на яку країну той працює.