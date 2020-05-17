Нардеп від партії "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що "турборежим" в гірших проявах повертається і вже у вівторок депутати можуть прийняти закон про громадянство, який узаконить паспорти, видані в ОРДЛО.

Про це Сюмар написала на своїй сторінці в Facebook.

“Турборежим” в гірших проявах повертається. Вже у вівторок в порядку денному: законопроєкт про громадянство, який фактично узаконює подвійне громадянство (2590). У тому числі і російські паспорти, видані в ОРДЛО … (тобто, дає можливість всім з російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради) “, – повідомила нардеп.

За її словами, також в порядку денному є законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу – покарання військових керівників, в разі, якщо їхні підлеглі “ведуть агресивну війну”.

“Такий собі черговий крок в стилі “треба просто перестати стріляти”, правда тільки з нашої, української сторони. Уявити скільки життів може коштувати цей закон поки важко”, – зазначає Сюмар.

Також “слуги народу” хочуть на законодавчому рівні взяти під контроль комісію з відбору директора ДБР. Сюмар наголосила, що в порядку денному немає жодного актуального питання щодо коронавірусу і підтримки економіки.