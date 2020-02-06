Про це повідомив у кулуарах Парламенту народний депутат від “СН” Микита Потураєв. Відео його спілкування з журналістами оприлюднило видання LB.ua.
“Ми не домовляємося з президентом, ми обговорюємо з президентом актуальні питання. Ми ще раз пройшлися по всіх зауваженнях, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звичайно, голосування за цей найважливіший для нашої країни закон”, – зазначив він.
На запитання, на скільки затягнеться розгляд законопроєкту, Потураєв відповів: “Подивимося, наскільки конструктивно буде налаштована опозиція”.
Він також висловив переконання, що для ухвалення законопроєкту вистачить голосів, повідомляє агентство “Укрінформ”. У “Слузі народу” розраховують на підтримку фракцій, які виступають “за вільну, розвинену, європейську, конкурентоспроможну Україну”.
Потураєв також поінформував, що, крім земельної реформи, нардепи обговорили з президентом ситуацію з розслідуванням справи про незаконне прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський провів у Верховній Раді зустріч із нардепами від фракції “Слуги народу” по земельному законопроєкту.
- Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.