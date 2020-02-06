Народні депутати від фракції "Слуги народу" за підсумками консультацій із президентом Володимиром Зеленським погодилися голосувати за законопроєкт про ринок землі.

Про це повідомив у кулуарах Парламенту народний депутат від “СН” Микита Потураєв. Відео його спілкування з журналістами оприлюднило видання LB.ua.

“Ми не домовляємося з президентом, ми обговорюємо з президентом актуальні питання. Ми ще раз пройшлися по всіх зауваженнях, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звичайно, голосування за цей найважливіший для нашої країни закон”, – зазначив він.

На запитання, на скільки затягнеться розгляд законопроєкту, Потураєв відповів: “Подивимося, наскільки конструктивно буде налаштована опозиція”.

Він також висловив переконання, що для ухвалення законопроєкту вистачить голосів, повідомляє агентство “Укрінформ”. У “Слузі народу” розраховують на підтримку фракцій, які виступають “за вільну, розвинену, європейську, конкурентоспроможну Україну”.

Потураєв також поінформував, що, крім земельної реформи, нардепи обговорили з президентом ситуацію з розслідуванням справи про незаконне прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука.