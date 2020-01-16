«Слуги народу» на засіданні фракції голосували за відставку Гончарука

Про це Верещук сказала в ефірі Еспресо.TV.
“Мої колеги висловлювали обурення такими висловлюваннями пана прем’єра Гончарука. Ми не будемо стверджувати, тому що це голос лише схожий на прем’єра Гончарука. І ставили питання щодо його можливої відставки. Ми навіть голосували. Тобто, це було сигнальне голосування”, – сказала Верещук.
При цьому нардеп зазначила, що прем’єр наразі має “річний імунітет” через затвердження плану дій уряду і бюджету.
“Ми розуміємо, що на сьогодні юридичного механізму немає, адже у прем’єра Гончарука із затвердженням плану дій уряду і з бюджетом є річний імунітет, а отже, єдиний, як я на сьогодні розумію, варіант розвитку подій – це написана власноруч заява паном прем’єром Гончаруком. Хай рішення приймає президент. Я думаю, що це президент має прийняти рішення”, – додала Верещук.
Нагадаємо, на опублікованих записах нібито Гончарук називає себе “профаном в економіці”, а Главу держави – людиною з “дуже примітивним, в сенсі простим, розумінням економічних процесів”. Також нібито Прем’єр-міністр заявляє, що його команда “ухандохала економіку”, а плану для вирішення ситуації немає.
- Після публікації скандальних аудіозаписів з можливою участю Прем’єр-міністра Олексія Гончарука у фракції “Слуги народу” повідомили, що готові підтримати його заяву про відставку, якщо він напише таку.
- У Гончарука інформацію про подання ним заяви про відставку спростували.