«Слуги народу» на засіданні фракції голосували за відставку Гончарука

Про це Верещук сказала в ефірі Еспресо.TV.

“Мої колеги висловлювали обурення такими висловлюваннями пана прем’єра Гончарука. Ми не будемо стверджувати, тому що це голос лише схожий на прем’єра Гончарука. І ставили питання щодо його можливої відставки. Ми навіть голосували. Тобто, це було сигнальне голосування”, – сказала Верещук.

При цьому нардеп зазначила, що прем’єр наразі має “річний імунітет” через затвердження плану дій уряду і бюджету.

“Ми розуміємо, що на сьогодні юридичного механізму немає, адже у прем’єра Гончарука із затвердженням плану дій уряду і з бюджетом є річний імунітет, а отже, єдиний, як я на сьогодні розумію, варіант розвитку подій – це написана власноруч заява паном прем’єром Гончаруком. Хай рішення приймає президент. Я думаю, що це президент має прийняти рішення”, – додала Верещук.