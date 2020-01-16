16 січня

01:42 У ТРЦ Ocean Plaza в Києві відновили рух
00:26 «Не мій голос»: Ковалів заперечує участь у злитій в Мережу нараді з Гончаруком
00:17 Оприлюднено акторський склад серіалу «Володар кілець»

15 січня

23:22 Опубліковано трейлер фільму «Морбіус» про вампіра-мутанта
22:54 Україна вийшла ще з однієї угоди СНД
22:24 У «Слузі народу» розповіли, скільки отримуватимуть нардепи після підвищення зарплат
22:18 У Гончарука прокоментували чутки про відставку
22:00 «Влада» Криму назвали вулицю в Сімферополі ім’ям ватажка «ДНР» Захарченко
21:45 Рада підтримала запропоновані Зеленським зміни до процесуальних кодексів
21:40 Екснардепа Дзензерського оголошено в розшук
21:00 У Кабміні пообіцяли українцям доступ в Інтернет під час авіаперельотів
20:50 Кримському політв'язню не надають допомоги в СІЗО
20:34 Путін запропонував переписати Конституцію РФ: поправки винесуть на референдум
20:31 Поліціянта підозрюють у приховуванні обставин резонансного вбивства в Каховці
20:00 Human Rights заявляє про судилища і тортури в Криму
19:26 У «Батьківщині» заявили про «фальсифікацію тексту» законопроєкту Зеленського по децентралізації
19:08 Україна і НАТО восени проведуть спільні навчання в Одесі
19:07 США дасть Україні ще 3 катери класу Island
18:55 Президент Ірану вимагає від військових роз'яснень через збитий літак МАУ
18:49 Хомчак зустрівся з командувачем НАТО в Європі
18:10 Європарламент: Росія — неминуче джерело загроз для безпеки ЄС
18:05 Апеляційна палата ВАКС залишила ексзаступника голови МінТОТ Гримчака під вартою
17:54 Зеленський обговорив з Меркель авіакатастрофу літака МАУ
17:39 Авіакатастрофа в Ірані: ідентифіковані тіла чотирьох українців

«Слуги народу» на засіданні фракції голосували за відставку Гончарука

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук підтвердила факт голосування у парламентській фракції щодо відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Четвер, 16 січня 2020, 00:46

Про це Верещук сказала в ефірі Еспресо.TV.

“Мої колеги висловлювали обурення такими висловлюваннями пана прем’єра Гончарука. Ми не будемо стверджувати, тому що це голос лише схожий на прем’єра Гончарука. І ставили питання щодо його можливої відставки. Ми навіть голосували. Тобто, це було сигнальне голосування”, – сказала Верещук.

При цьому нардеп зазначила, що прем’єр наразі має “річний імунітет” через затвердження плану дій уряду і бюджету.

“Ми розуміємо, що на сьогодні юридичного механізму немає, адже у прем’єра Гончарука із затвердженням плану дій уряду і з бюджетом є річний імунітет, а отже, єдиний, як я на сьогодні розумію, варіант розвитку подій – це написана власноруч заява паном прем’єром Гончаруком. Хай рішення приймає президент. Я думаю, що це президент має прийняти рішення”, – додала Верещук.

Нагадаємо, на опублікованих записах нібито Гончарук називає себе “профаном в економіці”, а Главу держави – людиною з “дуже примітивним, в сенсі простим, розумінням економічних процесів”. Також нібито Прем’єр-міністр заявляє, що його команда “ухандохала економіку”, а плану для вирішення ситуації немає.

  • Після публікації скандальних аудіозаписів з можливою участю Прем’єр-міністра Олексія Гончарука у фракції “Слуги народу” повідомили, що готові підтримати його заяву про відставку, якщо він напише таку.
  • У Гончарука інформацію про подання  ним заяви про відставку спростували.
Теги: Верещук, слуги народа, Олексій Гончарук

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!