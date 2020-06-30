Сьогодні у Верховній Раді України розглядали правки до законопроєкту про гральний бізнес. При цьому нардепи були зайняті не тільки законотворчою діяльністю: наприклад, депутати від "Слуги народу" обговорювали "алкопаті".

Про це повідомляють #Букви.

Дискусія про “алкопаті” велася в чаті “слуг народу” під назвою “Слуга народу. Комітет” (мова, вірогідно, йде про комітеті ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики).

Згідно із листуванням, яке вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв, один із учасників розмови запропонував “зробити вечірку в форматі алко-туризму”.

Це викликало жваву дискусію серед “слуг”, які залишали репліки такого змісту: “Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертий тост, плавали, знаємо)”, “Прямо фестиваль намічається!” та інші.

Тим часом народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Чорний вирішив поласувати бичками прямо в залі засідань ВР.

Варто відзначити, що це не вперше, коли депутати їдять у залі Парламенту. Наприклад, у жовтні минулого року народні депутати від партії “Голос” влаштували “перекус” на робочому місці в залі ВР. За подібним заняттям був помічений і нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський.