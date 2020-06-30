Про це повідомляють #Букви.
Дискусія про “алкопаті” велася в чаті “слуг народу” під назвою “Слуга народу. Комітет” (мова, вірогідно, йде про комітеті ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики).
Згідно із листуванням, яке вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв, один із учасників розмови запропонував “зробити вечірку в форматі алко-туризму”.
Це викликало жваву дискусію серед “слуг”, які залишали репліки такого змісту: “Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертий тост, плавали, знаємо)”, “Прямо фестиваль намічається!” та інші.
Тим часом народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Чорний вирішив поласувати бичками прямо в залі засідань ВР.
Варто відзначити, що це не вперше, коли депутати їдять у залі Парламенту. Наприклад, у жовтні минулого року народні депутати від партії “Голос” влаштували “перекус” на робочому місці в залі ВР. За подібним заняттям був помічений і нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський.
- Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив народним депутатам, що не можна їсти, курити і задовольняти будь-які фізіологічні потреби в сесійній залі Парламенту. Він зазначив, що зал ВР – “це не їдальня” і “не місце для куріння”.