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«Слуги народу» не хочуть міняти Рябошапку на «кота в мішку». Їм пропонують Кізя та Іонушаса.

Депутати "Слуги народу" відмовляються голосувати за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки, про що свідчить їх листування, яке відзняли кореспонденти #Букв.

Четвер, 5 березня 2020, 14:12

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляють #Букви.

“Не може бути такого, щоб не було два місяці прокурора”, – пояснила народний депутат від фракції “Слуги народу” Ірина Верещук.

Вона також додала, що Рябошапка не здійснював жодного злочину.

В той же час нардеп Микита Потураєв в чаті фракції правлячої партії попросив назвати імена кандидатів на посаду генпрокурора, оскільки “вчора голосував за Кабмін з порожніми кріслами”.

“11 з 21. Без розуміння, хто на заміну, депутати не хочуть голосувати. Особливо, якщо це не той кандидат, про який говорили на фракції”, – написав він.

Також Потураєв додав, що Іонушас сказав йому, що вносити збираються не його, а отже, кандидатом буде колишній заступник генпрокурора Сергій Кізь

“Як на мене, це емоційне рішення. Поспілкуйтеся особисто з прокурором, тоді зрозумієте, чому немає посадок”, – написав у чаті народний депутат Сергій Нагорняк.

Також на умовах анонімності депутати від “Слуги народу” розповіли #Буквам, що в Офісі Президента планували призначити генпрокурором Сергія Кізя, проте вже на засіданні фракції було запропоновано Сергія Іонушаса. Ініціативу підтримав Давид Арахамія і більше 200 депутатів під час сигнального голосування.

“Але, здається, ця ініціатива садить Президента на шпагат”, – прокоментував один з депутатів.

У той же час в листуванні Арахамія підтвердив, що Іонушас фігурує серед кандидатів.

  • 3 березня в Верховну Раду України внесли проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
  • Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.
Теги: Генеральный прокурор, Руслан Рябошапка, Слуга народу

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