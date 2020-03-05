«Слуги народу» не хочуть міняти Рябошапку на «кота в мішку». Їм пропонують Кізя та Іонушаса.

Про це повідомляють #Букви.
“Не може бути такого, щоб не було два місяці прокурора”, – пояснила народний депутат від фракції “Слуги народу” Ірина Верещук.
Вона також додала, що Рябошапка не здійснював жодного злочину.
В той же час нардеп Микита Потураєв в чаті фракції правлячої партії попросив назвати імена кандидатів на посаду генпрокурора, оскільки “вчора голосував за Кабмін з порожніми кріслами”.
“11 з 21. Без розуміння, хто на заміну, депутати не хочуть голосувати. Особливо, якщо це не той кандидат, про який говорили на фракції”, – написав він.
Також Потураєв додав, що Іонушас сказав йому, що вносити збираються не його, а отже, кандидатом буде колишній заступник генпрокурора Сергій Кізь
“Як на мене, це емоційне рішення. Поспілкуйтеся особисто з прокурором, тоді зрозумієте, чому немає посадок”, – написав у чаті народний депутат Сергій Нагорняк.
Також на умовах анонімності депутати від “Слуги народу” розповіли #Буквам, що в Офісі Президента планували призначити генпрокурором Сергія Кізя, проте вже на засіданні фракції було запропоновано Сергія Іонушаса. Ініціативу підтримав Давид Арахамія і більше 200 депутатів під час сигнального голосування.
“Але, здається, ця ініціатива садить Президента на шпагат”, – прокоментував один з депутатів.
У той же час в листуванні Арахамія підтвердив, що Іонушас фігурує серед кандидатів.
- 3 березня в Верховну Раду України внесли проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
- Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.