Фракція партії "Слуга народу" провалила ідею Кабміну про кредити бізнесу під держгарантії через "порохоботку" заступника голови Офісу президента України Юлії Ковалів.

Відповідну переписку зняв фотокореспондент #Букв.

Нагадаємо, Верховна Рада відхилила проект закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо впровадження механізму надання державних гарантій на портфельної основі і врегулювання порядку сплати податкового боргу”.

“Законопроект 3598 чистий лобізм Юлії Ковалів. Друзі, не можна його приймати без обговорення на фракції. Юлія Ковалів вирішила собою підмінити парламент. Давайте доведемо їй на ділі, що в країні Верховна Рада головніша якоїсь порохоботки”, – йдеться в повідомленні в чаті “слуг народу” “Мажори СН”.

В офіційному чаті фракції партії “Слуга народу” Андрій Мотовиловець закликає не вестися і “що вона бреше”.

“Ми не проголосували кредит на будівництво Канівської ГАЕС, яка так потрібна для енергосистеми. 3659 … погано, друзі не ведіться … Вона бреше”, – написав нардеп.

“Послухайте, не треба дешевих спекуляцій! Позиція президента тут ні при чому. Йшлося про тих, хто використовує його ім’я в “сує” і прикривається його позицією як фіговим листком. Їм нема чого сказати, робити політику ні на чому”, – пишуть в офіційному чаті фракції партії” Слуга народу “.

Варто зазначити, що урядовий законопроєкт №3598 набрав 215 голосів депутатів з 226 необхідних. Законопроєкт відправлений до комітету на доопрацювання.

Документом пропонувалося запустити новий механізм держпідтримки мікро-, малого та середнього підприємництва шляхом надання держгарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів, наданих таким суб’єктам господарювання.