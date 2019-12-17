У партії "Слуга народу" підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців.

Як розповів в інтерв’ю #Буквам нардеп від “СН” Олександр Качура, запропонований у Парламенті земельний законопроєкт не відкриє ринок для іноземних громадян.

Він також визнав, що Міжнародний валютний фонд не наполягає на його терміновому ухваленні.

“Не вимога МВФ, тому що ми не відкриваємо ринок землі для іноземців. Відповідно, інтереси транснаціональних корпорацій європейців – вони мінімальні”, – зазначив нардеп.

Качура уточнив, що вніс у законопроєкт поправку про пільги та компенсації для українського виробника.

“Я, більш того, подав ще правку, щоб стимулювати внутрішнього виробника. Щоб ті підприємства, які створюються на території України і не сировинний бізнес ведуть, відправляючи кукурудзу до Польщі, яка потім у баночках до нас приходить, але вже з польською назвою, отримували від Кабміну відповідні компенсації і податкові пільги. Це я подав і розраховую, що ця норма буде вписана. В цілому до земельних законів 5 тисяч правок. Я, напевно, подав кілька сотень”, – розповів він.

Нардеп додав, що в “Слузі народу” хотіли б ухвалити законопроєкт до кінця року.

Як поінформувала на своїй сторінці в Facebook народний депутат, заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук, “слуги народу” на засіданні фракції вже схвалили норму про проведення референдуму з питання продажу землі іноземцям.

Вона уточнила, що засідання напередодні проходило з одним питанням порядку денного – введення ринку землі. Кравчук запевнила, що розмов про відсутність необхідності ринку землі у фракції немає: дискусії відбуваються щодо параметрів його функціонування.

“Дискусії тривають. Але не про те потрібен він, чи ні, а про параметри функціонування ринку. А значить ми дуже близько підійшли до оптимального рішення, яке найбільше підійде Україні. А саме: комітет з питань аграрної та земельної політики фіналізує формулювання з приводу того, що іноземці не зможуть купувати землю, доки рішення про це не буде ухвалено на всеукраїнському референдумі”, – зазначила Кравчук.

За словами нардепа, також буде істотно зменшений поріг концентрації землі в одних руках.

“Розмови йдуть про цифру 10-20 тисяч гектарів, що в десять разів менше, ніж було запропоновано в першому читанні”, – написала Кравчук.

Вона також анонсувала впровадження “спеціальних запобіжників”, які б виключили спекуляції з перепродажем землі в перші роки після відкриття ринку.

“Також потрібна модель, яка унеможливить зміну цільового призначення сільськогосподарських земель. Тому що після відкриття ринку ми розраховуємо на бум сільськогосподарського виробництва, а не будівництва автосалонів та супермаркетів”, – додала Кравчук.