Народні депутати від фракції "Слуги народу" поїдуть на навчання до США у вільний від роботи у Верховній Раді час.

Про це повідомив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Він уточнив, що навчатися поїдуть також нардепи з інших фракцій.

“Не тільки наші – з усього Парламенту. Є така програма, вона давно є… Це такі навчально-ознайомчі програми. Вони пропонують три-п’ять днів провести у Конгресі США, ще декілька днів – ближче до місцевого самоврядування”, – зазначив Корнієнко.

За його словами, оскільки фракція “Слуги народу” найбільша в Парламенті, то, згідно з квотним принципом, в групі буде більше нардепів із неї.

“Але знову ж таки, тут питання щодо графіку! Ми наразі ставимо в пріоритет відвідування ВР, комітетів і виконання пов’язаних із цим завдань, тобто все інше – у вільний від роботи час. Це знову ж таки, якщо він буде. Наскільки я пам’ятаю, в березні тільки перша група поїде, якщо ми у датах з ними зійдемося. Тому що відпускати десять депутатів у важливий пленарний тиждень теж ніхто не буде”, – наголосив Корнієнко.

Раніше заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук анонсувала “американський Трускавець” для нардепів.

“Один із наступних “Трускавців” для наших депутатів пройде в Штатах. І я не жартую. Команда програми обмінів Конгресу Open World, яка вже багато років працює з українцями, планує протягом найближчих півтора року організувати приїзд в США усіх новообраних депутатів Верховної Ради. З різних фракцій і груп”, – писала Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

Вона відзначала, що це буде двотижнева програма, яка складатиметься з лекцій, зустрічей, обміну досвідом із конгресменами та співробітниками комітетів Конгресу США.