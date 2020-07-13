Депутати партії "Слуга народу" отримали файли з основними тезами про те, як коментувати свої заслуги з нагоди створення монобільшості.

Документ є у розпорядженні LB.ua.

У документі говориться, що монобільшість “Слуги народу” увійде в історію, бо на його долю випали найважчі випробування в історії незалежної України.

Окремо вказуються і темпи роботи, самовідданість депутатів і кількість прийнятих законів.

Серед головних досягнень також вказується: боротьба з епідемією коронавірусу, з корупцією, створення прозорих ринків, децентралізація, деофшоризація і багато іншого.

“По-перше, через те, що від “турборежиму” ми перейшли до проєктів системних змін, робота над якими більш ретельна і довга. По-друге, опоненти вирішили влаштувати цирк із поправками – спочатку до земельного закону, потім до закону про гральний бізнес внесли більш ніж 4 тисячі і більш ніж 3 тисячі правок відповідно. Проте “Слуга народу” створила механізм протидії “поправковому спаму”. По-третє, гальмівним чинником став коронавірус, який торкнувся депутатів, бо депутати – теж люди, і ускладнив роботу парламенту. Але й це було подолано – земельна реформа була проголосована в захисних масках і рукавичках, але “рука монобільшості” не здригнулася. З цих причин багато запланованого на 2020 рік ще не реалізовано”, – зазначається в документі.

У коментарі #Буквам народний депутат Тетяна Циба заявила: “Чесно кажучи, я не бачу в цьому проблеми. Це ж не темники для ЗМІ. А рекомендації однопартійцям”.