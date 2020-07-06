Їхній підхід зафіксував фотограф #Букв.
На цей раз “слуги народу” зустрічаються з президентом по черзі, а не фракцією.
“Ми будемо зустрічатися з президентом по черзі, групами. Перша була в середу. Моя група буде наступного тижня”, —розповіла журналістам заступниця голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.
Також фотокореспондент #Букв зобразив, як з Банкової йшов головний санлікар Віктор Ляшко.
- Минулого тижня перед зустріччю депутати погодили питання, які їх цікавлять. Один їх учасником депутатського чату запропонував обговорити із Зеленським звільнення голови Національного банку України Якова Смолія.