Нардепи фракції "Слуги народу" пішли на зустріч до президента Володимира Зеленського. Серед депутатів Андрій Герус, Юрій Корявченков і Олександр Мариковський.

Їхній підхід зафіксував фотограф #Букв.

На цей раз “слуги народу” зустрічаються з президентом по черзі, а не фракцією.

“Ми будемо зустрічатися з президентом по черзі, групами. Перша була в середу. Моя група буде наступного тижня”, —розповіла журналістам заступниця голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

Також фотокореспондент #Букв зобразив, як з Банкової йшов головний санлікар Віктор Ляшко.