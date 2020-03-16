Про це повідомив ініціатор звернення депутат Єгор Чернєв на своїй сторінці в Facebook.
Звернення підтримали близько 20 нардепів.
“Насправді тих, хто не згоден з Сивохою і не хоче нічого чути про “внутрішній конфлікт”, набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис”, – зазначив депутат.
У зверненні зазначено, що публічна діяльність Сивоха “викликає занепокоєння в суспільстві, створює публічну напругу, дискредитує президента і шкодить національним інтересам України”.
Свої підписи під заявою поставили Єгор Чернєв, Дмитро Гурін, Гео Лерос, Андрій Мотовиловець, Микита Потураєв, Богдан Кицак, Юрій Камельчук, Вікторія Подгорна, Богдан Яременко, Тетяна Циба, Ігор Василів, Єлизавета Ясько, Єлизавета Богуцька, Олександр Маріковський, Ганна Бондар, Олександр Трухін, Олексій Жмеренецький, Максим Дирдін і Віталій Безгін.
- Раніше радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив, що в Україні 19 лютого запустять Національну платформу примирення та єдності, покликану почати продуктивну і мирний діалог по обидва боки розмежування на Донбасі.
- Пізніше Сергій Сивохо вирішив перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності через атаки бойовиків.
- Також Сергій Сивохо закликав виплачувати пенсії жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.