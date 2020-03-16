Частина народних депутатів з фракції "Слуга народу" закликали секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова звільнити його позаштатного радника Сергія Сивоха після своїх заяв про "внутрішній конфлікт" на Донбасі.

Про це повідомив ініціатор звернення депутат Єгор Чернєв на своїй сторінці в Facebook.

Звернення підтримали близько 20 нардепів.

“Насправді тих, хто не згоден з Сивохою і не хоче нічого чути про “внутрішній конфлікт”, набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис”, – зазначив депутат.

У зверненні зазначено, що публічна діяльність Сивоха “викликає занепокоєння в суспільстві, створює публічну напругу, дискредитує президента і шкодить національним інтересам України”.

Свої підписи під заявою поставили Єгор Чернєв, Дмитро Гурін, Гео Лерос, Андрій Мотовиловець, Микита Потураєв, Богдан Кицак, Юрій Камельчук, Вікторія Подгорна, Богдан Яременко, Тетяна Циба, Ігор Василів, Єлизавета Ясько, Єлизавета Богуцька, Олександр Маріковський, Ганна Бондар, Олександр Трухін, Олексій Жмеренецький, Максим Дирдін і Віталій Безгін.