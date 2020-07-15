Народні депутати від "Слуги народу" пропонують ввести в конкурсну комісію, яка займатиметься призначеннями в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, людей, пов'язаних із Арсеном Аваковим – міністром внутрішніх справ.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин.

Він нагадав, що минулого тижня вийшов звіт моніторингового комітету Європейської Комісії, в якому аналізувалося виконання країнами, в тому числі Україною, правил безвізового режиму.

У звіті, серед іншого, йшлося про те, що Україна повинна забезпечити незалежність та ефективність антикорупційної інституційної бази, уникати політизації роботи всіх правоохоронних органів. Також наша країна повинна забезпечити прозорий конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

“Дуже раджу подивитися на пункт щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сьогодні Парламент розглядає кандидатури 7-ми членів комісії, яка восени має обирати керівника САП. І тут починаються ризики щодо нашого “безвізу”, – зазначив Юрчишин.

Він уточнив, що “слуги народу” пропонують 4 членів, у яких “немає ніякого досвіду в боротьбі з корупцією (пряма вимога закону), але при цьому більшість кандидатів мають відношення до системи МВС”.

“Простіше – люди Авакова. Звісно, такий незаконний склад стане підставою для наших опонентів у ЄС (а Росія ну дуже активно працює з окремими країнами та їх представниками) поставити питання щодо доцільності “безвізу” з Україною”, – наголосив Юрчишин.

“Щоб не ставити “безвіз” під удар, треба просто перенести розгляд цього питання, відправити цей недолугий список у комітет і наповнити комісію гідними кандидатами. Або дозволити Авакову поставити під контроль ще один правоохоронний орган. І, ймовірно, втратити “безвіз”, – додав нардеп.

Він уточнив, що в “Голосі” не мають наміру підтримувати в Раді цей суперечливий документ.

Йдеться про проєкт постанови № 3769 “Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі”. Цей документ є в сьогоднішньому порядку денному. Ним пропонується призначити до комісії 7 осіб.

Ініціаторами документа виступили нардепи від “Слуги народу” і депутатської групи “Партія “За майбутнє”.