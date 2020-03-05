Про це повідомляють #Букви.

Так, в онлайн-листуванні народні депутати підбадьорюють один одного:

– Малий, вище ніс! Давай, може, Пороха повернемо?

– До того йде, я бачу …

слуга_народа_Порох

Фото: #Букви

4 березня Президент України Володимир Зеленський та колишній глава держави Петро Порошенко поспілкувалися тет-а-тет біля президії Верховної Ради.