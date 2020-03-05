Про це повідомляють #Букви.
Так, в онлайн-листуванні народні депутати підбадьорюють один одного:
– Малий, вище ніс! Давай, може, Пороха повернемо?
– До того йде, я бачу …
4 березня Президент України Володимир Зеленський та колишній глава держави Петро Порошенко поспілкувалися тет-а-тет біля президії Верховної Ради.
- 4 березня Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та затвердила призначення на цей пост Дениса Шмигаля.
- Також парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, крім глав Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ.