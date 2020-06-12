14 народних депутатів внесли до парламенту законопроєкт, який передбачає запровадження механізмів відшкодування "шкоди за біль та жаль".

#Букви розбиралися, які зміни пропонує законопроєкт.

У п’ятницю, 5 червня, 13 народних депутатів від “Слуги народу” і член депутатської групи “Довіра” Микола Бабенко подали до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди за біль та жаль”.

У четвер, 11 червня, відповідний документ був наданий для ознайомлення, текст законопроєкту був опублікований на сайті парламенту.

Що пропонується законопроєктом?

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, ним пропонується “змінити підхід до визначення моральної шкоди з урахуванням законодавства країн Європейського Союзу де шкода завдана особі визначається не як завдання моральної шкоди, а шкоди за біль та жаль”.

Таким чином, відшкодування моральної шкоди пропонується проводити відповідно до чинних законодавчих актів країн ЄС. З цією метою пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського кодексу України та Кодексу законів про працю України.

Що таке шкода за біль та жаль?

Під шкодою за біль та жаль розумієть шкода, яка полягає в:

у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;

у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи;

у шкоді, спричиненій почуттям у зв’язку з порушенні таємниці листування та записів конфіденційного характеру, втручанні у приватне життя особи внаслідок несанкціонованої фотозйомки, розголошення відомостей про приватне життя, розголошення недостовірної інформації про особу;

у порушені ділової етики та норм трудового законодавства.

Як може відшкодовуватися така шкода?

Законопроєкт передбачає, що відшкодування такої шкоди може бути здійснено одноразово (якщо інші не передбачено законом або договором) грошима, іншим майном або в інший спосіб.

Розмір грошового відшкодування визначається судом залежно від “характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення”.

Виплати за депресію

Варто відзначити, що документом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю. Зокрема, передбачається впровадження можливості для працівника отримати від роботодавця компенсацію в разі, якщо порушення його прав призвело до душевних страждань, зокрема — до депресії.

З цією метою пропонується доповнити кодекс статтею 237-1 “Відшкодування власником або уповноваженим ним органом шкоди болю і жалю” такого змісту:

“Відшкодування власником або уповноваженим ним органом шкоди за біль та жаль працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних та/або душевних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків та/або депресії і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Порядок відшкодування шкоди за біль та жаль визначається законодавством”.