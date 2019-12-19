Народні депутати від "Слуги народу" проводили своєрідну "перекличку" у внутрішньому чаті фракції перед голосуванням за законопроєкт, який нібито ліквідує депутатську недоторканність.

Про це йдеться в статті #Букв “Локшини вам на вуха або Як депутати з себе недоторканність “зняли”.

Так, до другого читання в законопроєкт внесли суперечливу правку авторства нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, згідно з якою народні депутати “не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп “.

Як відзначали в партії “Голос”, таким чином комітет ВР з питань правоохоронної діяльності, де розглядалися правки, замість скасування депутатської недоторканності запропонував навпаки її підсилити (оскільки під формулювання “здійснення депутатських повноважень” можна підвести все що завгодно).

Під час ухвалення законопроєкту 18 грудня правку поставили на підтвердження, і її підтримали 326 депутатів. Перед цим керівництво Парламенту всіляко намагалося мобілізувати народних обранців.

“Судячи з результатів голосування, поправку Мамки як захист своїх інституційних прав сприйняла конституційна більшість депутатів у залі. Її підтримали 326 депутатів. Цікаво, що перед тим, як поставити поправку на голосування, спікер Дмитро Разумков та віцеспікер Руслан Стефанчук почали якось дивно синхронно крутити пальцями. Тим самим, вони подавали знак, що депутатам слід мобілізуватися перед голосуванням”, – йдеться в статті.

Паралельно депутати від “Слуги народу” активно переписувалися в чаті, де лідери груп звітували, скільки депутатів є в Раді.

– 211 депутатів по картках, – написала Галина Янченко колегам. – Де група Дубінського? – питав Давид Арахамія. – У мене нема трьох, – рапортував Юрій Мисягін. – Потураєв їде з температурою, Галушко теж їде, Грищенко на лікарняному ще з минулого тижня, – доповідала по своїх Євгенія Кравчук.

У результаті за документ № 2237 проголосував 291 народний обранець (223 – від “Слуги народу”, 22 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 15 – від групи “За майбутнє”, 17 – від групи “Довіра”, 14 – позафракційні).

“Батьківщина” і “Європейська Солідарність” – утрималися, “Голос” – голосував проти.

Згідно з нормами, ухваленими нардепами, провадження проти депутатів зможе відкрити тільки генеральний прокурор. Варто відзначити, що глава профільного комітету ВР Денис Монастирський обіцяв розглянути поправки про можливість відкривати провадження представниками НАБУ і Держбюро розслідувань. Однак у підсумку їм доручили тільки вести слідство.

Депутати ліквідували статтю Конституції України, яка гарантує їм недоторканність, ще 3 вересня, але більше 3 місяців не могли прописати зміни в закон, які регулюють процесуальні дії правоохоронців щодо них.

20 вересня “слуги народу” вперше провалили президентський законопроєкт №1009, який змінював норми закону про статус народного депутата, регламент і КПК в частині зняття недоторканності депутатів.

У підсумку вони вилучили ці норми з пакетного законопроєкту 1009 (де була також “прослушка” для НАБУ і ДБР) і зареєстрували новий, взявши паузу на кілька місяців на розгляд у комітеті.