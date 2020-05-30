У понеділок, 1 червня, на засіданні фракції "Слуги народу" буде піднято питання про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомив в ефірі “Еспресо.TV” голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

“Відверто, позиції ще не сформовано – ми на фракції ще не обговорювали. У нас засідання відбудеться в понеділок увечері, якраз після засідання профільного комітету. Ми, звичайно, це будемо обговорювати”, – зазначив Монастирський.

Він уточнив, що ключовим при оцінці ефективності керівництва МВС стане те, наскільки швидким було сприяння в розслідуванні у резонансних справах (про тортури і зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції і стрілянину в Броварах).

“Я прихильник того, що в цих випадках потрібно розбирати і причини, які призвели до цих випадків, і реакції відповідних органів на дану ситуацію. Тобто чи були факти приховування доказів у цих справах, наскільки було сприяння і яким швидким було розслідування. Я думаю, що це буде ключовим в оцінці та ефективності, в тому числі керівництва Національної поліції і профільного міністерства”, – розповів Монастирський.

(На відео – з 1 год. 37 хв.)