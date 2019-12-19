Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, частина нардепів зараз знаходяться безпосередньо за трибуною, в тому числі Богдан Яременко. Інші стоять біля неї. Крім того, деякі народні обранці знаходяться в президії.
Як повідомила в коментарі журналістам нардеп від “СН” Ольга Василевська-Смаглюк, таким чином нардепи хочуть запобігти блокуванню роботи ВР. У зв’язку з цим було прийнято рішення взяти під контроль трибуну і президію.
“Ми щойно отримали в розсилці від Давида Арахамії побажання підтягуватися до президії, тому що її, швидше за все, будуть блокувати. Хоча законопроєкту про ринок землі сьогодні немає. Але є законопроєкт про гральний бізнес, він теж дуже суперечливий”, – заявила вона.
- 17 грудня народні депутати від “Батьківщини” на чолі з Юлією Тимошенко заблокували президію в залі засідань Верховної Ради.