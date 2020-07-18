Про це свідчать сторіз в Instagram ресторану.
#Букви припустили, що в ресторані веселилися глава фракції Давид Арахамія в вишиванці і його колега Олександр Корнієнко.
Можливо, так нардепи святкували вихід на “літні канікули”.
До слова, згідно з карантинним обмеженням в столиці, дозволена робота подібних закладів лише до 23:00. Це стосується роботи нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, буфетів, їдалень і закладів культури.
Герої відео були без захисних масок.
#Букви намагалися зв’язатися з причетними до відео, але вони поки не прокоментували – чи були в ресторані.
- Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.