Депутати фракції "Слуга народу" напередодні ввечері веселилися в столичному ресторані PM HALL під пісню виконавця Поліграф ШарікOFF "Чорний бумер".

Про це свідчать сторіз в Instagram ресторану.

#Букви припустили, що в ресторані веселилися глава фракції Давид Арахамія в вишиванці і його колега Олександр Корнієнко.

Можливо, так нардепи святкували вихід на “літні канікули”.

До слова, згідно з карантинним обмеженням в столиці, дозволена робота подібних закладів лише до 23:00. Це стосується роботи нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, буфетів, їдалень і закладів культури.

Герої відео були без захисних масок.

#Букви намагалися зв’язатися з причетними до відео, але вони поки не прокоментували – чи були в ресторані.