Про це повідомив народний депутат від фракції партії “Голос” Андрій Осадчук на своїй сторінці в Facebook.

“Муки недоторканності. Тільки що комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної політики переважною більшістю голосів “Слуг народу” рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні пакет ініціатив щодо остаточного зняття депутатської недоторканності підтримавши паралельно майстерну правку колеги з ОПЗЖ (Опозиційна платформа – “За життя”), яка фактично цю недоторканність повністю залишає. Браво!” – написав Осадчук.

“Центр протидії корупції” повідомляє, що члени комітету замість обіцяного покращення, істотно погіршили редакцію, ускладнивши деякі етапи розслідування щодо депутатів. Навіть у порівнянні з тим, як це відбувається зараз”.

Депутати залишили норми, за якими кримінальне провадження щодо нардепа може почати тільки генеральний прокурор. Тобто тільки одна людина зможе вносити відомості про злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Це означає, що початок справи щодо будь-якого злочину депутата буде залежати від фігури генпрокурора.

Хоча згідно чинного законодавства питанням недоторканності може зайнятися будь-який слідчий або прокурор.

Депутати профільного комітету обговорюють роль Генппрокурора на початку розслідування щодо нардепів. pic.twitter.com/GmqD4qmf9d — ЦПК (@zer0_corruption) 16 грудня 2019 р.

Більш того, правоохоронний комітет відкинув власне рішення, де обіцяв надати право починати слідство і іншим органам.

Ще одна новація полягає в тому, що комітет наполягає на обов’язковій присутності нардепа під час розгляду клопотань на стадії досудового розслідування.

Тобто, якщо слідчий захоче отримати доступ до банківських документів нардепа, він не зможе цього зробити, поки нардеп не з’явиться особисто до суду. Так само слідчий не зможе заарештувати, наприклад, зброю, яка є знаряддям злочину, або ж отримані в результаті злочину кошти.

Нардеп Максим Павлюк пропонує, аби більшість клопотань слідчих на стадії досудового розслідування розглядалися за обовязкової присутності нардепа. Не дуже про фактичне скасування недоторканності, чи не так? pic.twitter.com/f0eQRXQXSV — ЦПК (@zer0_corruption) 16 грудня 2019 р.

Зараз такі клопотання суддя може розглядати за відсутності фігуранта справи, якщо є ризик, наприклад, знищення документів, майна або доказів через поінформованість нардепа-фігуранта з таким клопотанням.

У коментарях під постом Осадчука народний депутат України від фракції “Європейської солідарності” Вікторія Сюмар розкритикувала таку правку в законопроекті.

“Я чисто для уточнення. Тобто якщо депутат хоче потрапити в держорган, його не пускають, і він намагається туди потрапити, бо це суспільно важливо, то він повинен нести відповідальність? Чи на Майдані? Депутат здійснює свою діяльність не тільки в стінах Парламенту. І людям цілком очевидно – коли це депутатська діяльність, а коли дозвілля. З депутатами і так органи влади перестали рахуватися. І це створює проблему для реальної реалізації депутатських повноважень”, – прокоментувала правку Сюмар.

Осадчук підкреслив, що цієї правкою імунітет народних депутатів розширено до фактично повного звільнення від відповідальності на час каденції.