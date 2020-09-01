Таку пропозицію під час засідання Комітету з питань організації державної влади вніс голова “СН” Олександр Корнієнко.

“У нас була дискусія ще на етапі розробки кодексу і ми чомусь це забули, але ЦВК інколи потребує цього повноваження, особливо зараз, коли у нас ситуація ця з COVID. Ми пропонуємо їм дати повноваження проводити опитування громадської думки”, – сказав він.

За словами Корнієнка, це доповнення пропонується внести в статтю 17 закону про ЦВК, пунктом 12.6.

Зокрема, пропонується, що ЦВК за пропозиціями органів державної виконавчої влади приймає рішення та забезпечує організацію підготовки та проведення опитувань громадської думки під час загальнодержавних та місцевих виборів. Порядок опитування встановлюється ЦВК.

Комітет підтримав цю правку.

(На відео з 37:20)

16 липня Верховна Рада України напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року, внесла правки до виборчого законодавства.