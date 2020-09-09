Народні депутати хочуть зобов'язати інтернет-провайдерів встановити у себе спеціальні технічні засоби для збору даних користувачів, а також дозволити правоохоронцям в рамках обшуку доступ до смартфонів і комп'ютерів.

Про це повідомила керівник громадської організації “Лабораторія цифрової безпеки” Ірина Чулівська на своїй сторінці Facebook.

“Депутати хочуть зобов’язати інтернет-провайдерів встановити у себе спеціальні технічні засоби (ми називаємо їх “чорні коробочки”) для збору даних користувачів, а також дозволити правоохоронцям в рамках обшуку доступ до наших особистих смартфонів та комп’ютерів. 1 вересня члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності на чолі з Денисом Монастирським зареєстрували пакет законопроектів на підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та забезпечення дотримання санкційного режиму (№ 4002, №4003, №4004)”, – написала Чулівська.

На сайті організації сказано, що на початку вересня цього року члени комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на чолі з Денисом Монастирським внесли в парламент законопроекти про боротьбу з кіберзлочинністю і про дотримання режиму санкції (законопроекти № 4002, №4003, №4004).

Якщо за ці ініціативи проголосує парламент, то в українському законодавстві з’явиться нова міра забезпечення кримінального провадження як термінове зберігання інформації і нове для нас поняття “електронний доказ”. Крім цього, в законопроекті №4002 “Про внесення змін до деяки законодавчо актів України щодо встановлення відповідальності за Порушення вимог санкційного режиму, діючого на захист національної безпеки і територіальної цілісності України” сказано, що можна отримати до 8 років в’язниці з позбавленням права займати посади якщо порушення режиму санкції перевищило 6,3 млн грн (нова ст. 209-2 Кримінального Кодексу України). Ці нововведення потрібні для виконання міжнародних зобов’язань України щодо впровадження у себе положень Конвенції про кіберзлочинність.

За даними коаліції “За вільний Інтернет”, в законопроектах є норми, які можуть порушити права людини.

Законопроєкт №4002 вводить фінансову та кримінальну відповідальність за невиконання санкцій – аж до ліквідації компаній і позбавлення волі. Такі заходи відповідальності можуть застосовуватися не тільки до тих, на кого накладені санкції, а й на інших осіб, які “будь-яким чином навмисне сприяли порушенню їх застосування”. При цьому оштрафувати на суму до 85 тис. грн може спеціальний уповноважений орган, який буде створений Кабміном для нагляду за дотриманням режиму санкції. Наприклад, одна з таких заходів санкцій як заборона на перегляд сайтів може негативно вплинути на доступ українців до послуг провайдерів.

Законопроєкт № 4003 “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про Адміністративні правопорушення щодо Підвищення ефективності протидії кібератакам” надає можливість доступу до інформації, яка може зберігатися в смартфоні або персональному комп’ютері.

На думку членів коаліції, ця норма надає необмежену можливість правоохоронним органам діяти на свій розсуд і ніяк не захищає права українців на таємницю кореспонденції.

Законопроект №4003 також зобов’язує провайдерів зберігати інформацію про рух трафіку в обсязі, достатньому для ідентифікації абонента, визначення джерела походження трафіку і маршруту його передачі протягом 12 місяців, а також в порядку вимог тимчасового зберігання інформації для цілей кримінального провадження.

Доступ до такої інформації повинен надаватися за постановою прокурора або слідчого і може також делегуватися оперативним підрозділам. Тільки у виняткових випадках, які, до того ж, нечітко прописані в законопроєкті, дозвіл може давати слідчий суддя. Це говорить про те, що доступ до інформації за новими правилами буде проходити поза судовим нагляду.

Законопроєкт № 4004 “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо Підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів” доповнює норму статті 39 Закону України “Про телекомунікації”, і покладає на провайдерів обов’язок власним коштом встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні пристрої для розшукових заходів, негласних слідчих дій і тимчасового доступу до інформації про тривалість, зміст, маршрутів передавання інформації абонента. Також, провайдери зобов’язані будуть стежити за справністю цих пристроїв і допомагати правоохоронцям у їх роботі.

Але ця норма суперечить вимогам Директиви ЄС про електронну комерцію, яка передбачає заборону встановлювати для посередників обов’язок моніторити інформацію або шукати факти незаконного контенту або активності.

“Коаліція “За вільний Інтернет” закликає народних депутатів-суб’єктів законодавчої ініціативи доопрацювати зареєстровані законопроєкти з урахуванням міжнародних зобов’язань України у сфері прав людини, зокрема привести норми проектів у відповідність з Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини, а також узгодити пропоновані новели з вимогами законодавства Європейського Союзу, у тому числі щодо захисту персональних даних, гармонізація з яким здійснюється в рамках Угоди про Асоціацію України з ЄС”, – резюмували експерти.