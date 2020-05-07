Народні депутати фракції "Слуги народу" підготували та планують найближчим часом зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт "Про інтерпеляцію" щодо визначення процедури парламентського контролю за членами Кабінету міністрів України, що спрощує процедуру їх звільнення.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, на цю мить Верховна Рада може контролювати роботу міністрів, що передбачено Конституцією, лише за допомогою депутатських запитів.

У зв’язку з цим депутати пропонують ввести процедуру інтерпеляції.

“Цей маловідомий українцям термін якраз і означає право парламенту порушити питання про відповідальність того чи іншого міністра. Інтерпеляція використовується у багатьох європейських державах із парламентською або змішаною формами правління. Наприклад, вона популярна у сусідній Польщі. До порядку денного кожного засідання Сейму вноситься пункт “інтерпеляції й питання по поточних справах”. Ми вже підготували проєкт закону “Про інтерпеляцію”, – зазначила Кравчук.

Вона додала, що питання про незадовільну роботу міністра зможуть ініціювати профільні комітети Ради або 45 нардепів. Далі питання розглядатиметься в профільному комітеті, а коли він дасть висновок – виноситиметься на пленарне засідання.

“Якщо рішення про незадовільну роботу члена Кабміну набирає 226 голосів, прем’єр-міністр протягом 15 днів зобов’язаний внести подання про його звільнення. В разі, якщо прем’єр цього не робить, питання включається до порядку денного парламенту без голосування, і парламент сам ухвалює рішення про звільнення міністра. Щодо міністрів оборони й закордонних справ – Рада рекомендує Президенту звільнити їх, якщо дає негативну оцінку за результатами інтерпеляції”, – додала нардепка.