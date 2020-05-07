Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, на цю мить Верховна Рада може контролювати роботу міністрів, що передбачено Конституцією, лише за допомогою депутатських запитів.
У зв’язку з цим депутати пропонують ввести процедуру інтерпеляції.
“Цей маловідомий українцям термін якраз і означає право парламенту порушити питання про відповідальність того чи іншого міністра. Інтерпеляція використовується у багатьох європейських державах із парламентською або змішаною формами правління. Наприклад, вона популярна у сусідній Польщі. До порядку денного кожного засідання Сейму вноситься пункт “інтерпеляції й питання по поточних справах”. Ми вже підготували проєкт закону “Про інтерпеляцію”, – зазначила Кравчук.
Вона додала, що питання про незадовільну роботу міністра зможуть ініціювати профільні комітети Ради або 45 нардепів. Далі питання розглядатиметься в профільному комітеті, а коли він дасть висновок – виноситиметься на пленарне засідання.
“Якщо рішення про незадовільну роботу члена Кабміну набирає 226 голосів, прем’єр-міністр протягом 15 днів зобов’язаний внести подання про його звільнення. В разі, якщо прем’єр цього не робить, питання включається до порядку денного парламенту без голосування, і парламент сам ухвалює рішення про звільнення міністра. Щодо міністрів оборони й закордонних справ – Рада рекомендує Президенту звільнити їх, якщо дає негативну оцінку за результатами інтерпеляції”, – додала нардепка.
- Раніше у фракції “Слуги народу” розробили зміни до регламенту Верховної Ради, які повинні допомогти прискорити розгляд у другому читанні законопроєкту про неповернення “ПриватБанку” його колишнім власникам.