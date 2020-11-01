Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті парламенту.

Законопроект подала група депутатів від фракції “Слуга народу”. У ньому пропонується створити базу даних ДНК громадян України.

Проєктом закону передбачено врегулювання як обов’язкової державної, так і добровільної реєстрації геномної інформації людини, чітко визначено категорії осіб, які підлягають обов’язковій реєстрації:

особи, притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості;

особи, щодо яких обрано запобіжний захід;

особи, які вчинили злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру;

особи, засуджені за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи;

особи, які засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також усіх категорій злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи;

невпізнані трупи;

особи, зниклі безвісти;

близькі родичі осіб, зниклих безвісти.

З урахуванням досвіду ідентифікації загиблих в АТО пропонується встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, і військовослужбовців та за потреби забезпечити подальшу їх ідентифікацію.

Звичайні громадяни зможуть здавати зразки ДНК в базу на платній основі, але сума оплати за це буде затверджуватися Кабінетом міністрів.

Вся інформація про геномі громадян України буде зберігатися в базі 75 років. Держателем цієї бази буде МВС, а адміністратором – Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Автори проекту хочуть, щоб закон вступив в силу через рік після його прийняття. Також вони зазначають, що для старту проекту потрібно 276 962,03 тис. грн.