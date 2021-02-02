Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким змінюються правила призначення членів наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України ("Суспільного").

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4413 проголосували 290 нардепів: 214 – від “Слуги народу”, 22 – від “Батьківщини”, 16 – від “Голосу”, 18 – від групи “За майбутнє”, 14 – від групи “Довіра”, 6 позафракційних.

“Європейська Солідарність” і ОПЗЖ не дали жодного голосу.

Згідно з пояснювальною запискою, метою ухвалення документа “є усунення колізії в питанні призначення і звільнення членів наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами”.

Законопроєктом вносяться зміни до закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” (в частині делегування фракціями і групами Ради членів наглядової ради НСТУ).

Як зазначила на своїй сторінці в Facebook один із авторів законопроєкту, нардеп від “Слуги народу” Євгенія Кравчук, “чинний закон не забезпечував право депутатських фракцій і груп новообраного Парламенту делегувати представників до наглядової ради НСТУ, коли термін повноважень членів від попереднього скликання не закінчився”. У зв’язку з цим фракція “слуг” “1,5 роки не має представника в наглядовій раді НСТУ”.

Ключові норми законопроєкту:

• Термін повноважень членів наглядової ради збільшили з 4 до 5 років. На думку авторів, різниця в 1,5 роки (від початку 9-го скликання Парламенту) “дасть необхідну тяглість і правонаступництво в діяльності органу”.

• Протягом скликання Верховної Ради фракції будуть делегувати представника тільки 1 раз, а якщо ті підуть достроково – то замінять їх до кінця п’ятирічного терміну.

• Розформовані депутатські фракції і групи не зможуть висунути представників до наглядової ради у разі припинення повноважень делегованого ними члена. Ребрендинг фракцій/груп більше не дозволить мати одночасно двох делегованих членів.

• З моменту набуття чинності законом буде сформований новий склад наглядової ради від фракцій і груп Верховної Ради.

• Депутатські фракції або групи не зможуть обирати членів наглядової ради НСТУ, якщо до дати проведення чергових виборів до Верховної Ради залишилося 180 і менше календарних днів.

Варто зазначити, що при розгляді цього законопроєкту в першому читанні 18 грудня минулого року нардепи від “Слуги народу” активно обговорювали в чаті, що цей документ “усуває колізію”, через яку в наглядовій раді “Суспільного” “сидять практично два терміни деякі люди зі старого скликання ВР – від “Волі народу” і БПП (зараз “Європейська Солідарність”, – ред.)”.

Судячи із вказаних вище норм (зокрема, про “ребрендинг”), законопроєкт безпосередньо стосується “Європейської Солідарності”. Партія змінила назву в травні 2019 року (до цього називалася “Блок Петра Порошенка “Солідарність”). Відтак, у Верховній Раді попереднього скликання була фракції БПП, а не “ЄС”.

Як зазначив сьогодні в залі ВР нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький, “закон ухвалюється, щоб незаконно, всупереч Конституції припинити повноваження діючих членів наглядової ради”.