Депутати від "Слуги народу" пропонують знизити на 30% акциз на тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН). Якщо поправку приймуть, держбюджет тільки у 2021 році недоотримає близько 3 млрд гривень.

Про це йшлося на брифінгу на тему “Про податкову преференцію на тютюнові вироби для електричного нагрівання” в пресцентрі “Укрінформ”.

Учасники брифінгу (виконавча директорка ГО “Життя” Лілія Олефір, економістка та керівниця KSE Institute Наталія Шаповал, виконавчий директор ГО “Антикорупційний штаб” Сергій Миткалик, нейрохірург-онколог Антон Шкіряк) повідомили, що цього сесійного тижня Верховна Рада України має розглянути законопроєкт №4278 щодо оподаткування товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Зокрема, мають розглянути поправку до законопроєкту, автором якою є лідер фракції “Слуги народу” Давид Арахамія. Нею передбачено зниження на 30% акцизу на стіки для IQOS і glo вже з 1 квітня 2021 року.

Цю поправку підтримали народні депутати як Роберт Горват, Данило Гетьманцев, Дар‘я Володіна, Олег Воронько, Юлія Діденко, Олег Марусяк, Андрій Мотовиловець, Євген Петруняк, Елла Рєпіна, Мар‘ян Заблоцький, Олександр Герега, Андрій Іванчук, Анна Колісник, Вікторія Кінзбурська, Олег Кулініч, Олексій Леонов, Олександр Сова, Олексій Устенко та Андрій Холодов.

Олефір впевнена, що зниження акцизу сприятиме тому, що тютюнові вироби стануть ще більш доступними для дітей.

Водночас Миткалик зазначив, що лобіювання таких поправок пов’язане з тиском представників тютюнової індустрії. За його словами, це є грубим порушенням статті 5.3 Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, яка ратифікована Україною.

“Майже 15 років тому Україна ратифікувала рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну. Але щоразу знаходяться політики та чиновники, які підіграють тютюновим компаніям лобіюючи їхні інтереси та порушуючи норми законодавства, що прямо суперечить Рамковій конвенції. Люди мають знати тютюнових “лобістів”, що прикриваються державними посадами та депутатським мандатом і давати оцінку їх роботи на наступних виборах”, — переконаний представник “Антикорупційного штабу”.

Експерти зауважили, що лише цього року акциз на сигарети та ТВЕНи зрівнялися і становлять 1,45 гривні за штуку. Торік акциз на ТВЕН був в 3,5 рази менший, ніж на сигарети (0,34 та 1,21 гривні відповідно).

За розрахунками, які наводять фахівці, впродовж наступних 4 років підвищення акцизів та ТВЕН сприятиме не тільки зменшенню кількості курців, а й поповненню бюджету на 103 млрд гривень.

Експерти закликали народних депутатів відхилити лобістські поправки.