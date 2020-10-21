Народні депутати від "Слуги народу" вирушили на Донбас, де знаходитимуться два дні.

Відповідні фото нардепи публікують у своїх соціальних мережах.

Поїздку “слуг” напередодні анонсував президент України Володимир Зеленський під час виступу з посланням у Верховній Раді. Він зазначав, що на Донбас повинні поїхати 120 депутатів, які “почують про ситуацію там не з соціальних мереж, а від наших військових і місцевих жителів”.

У коментарі агентству “Укрінформ” заступник голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що з робочою поїздкою на Донбас вранці 21 жовтня виїхали “близько ста народних депутатів”.

За її словами, після прибуття на місце нардепи розділяться на групи по 10-12 осіб.

“Ми не будемо робити там засідання – це робоча поїздка депутатів. Участь у ній беруть близько ста членів фракції. Ми, коли приїдемо на місце, розділимося на менші групи по 10-12 людей, і цими групами поїдемо з конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де й будемо ночувати. Групи з депутатами будуть розтягнуті фактично по лінії фронту. Думаю, що охопимо й Донецьку, і Луганську області. Перебуватимемо на Донбасі два дні”, – зазначила Кравчук.

Нардеп уточнила, що під час цієї поїздки “слуги народу” планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і з цивільними особами в тих населених пунктах, біля яких дислокуються бригади.

Результати роботи, проведеної на Донбасі, планується надалі обговорити на засіданні фракції (вже після повернення до Києва).

Кравчук також пояснила, чому на Донбас фракція вирушила не в повному складі. За її словами, це “добровільна поїздка”.

“Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів”, – розповіла нардеп.