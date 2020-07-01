Депутати від фракції "Слуги народу" незадоволені, що не відповідають на звинувачення щодо грального бізнесу.

Про це повідомляють #Букви.

Так, кореспондент #Букв сфотографував наступну переписку в офіційному чаті фракції:

Нардеп: Добрий день, чому ми не відповідаємо на ці правки? Хоча б говорити, що все, що вони говорять не правда! У нас кожен день падає рейтинг. Цих, хто ставить правки показують по тв. А ми? Михайло Лаба: Обливають, а ми утираємось. Набридло.

Варто зазначити, що раніше народний депутат від “Батьківщини” Сергій Соболєв натякнув, що Офіс президента міг домовитися з російськими представниками грального бізнесу (зокрема, в питанні легалізації інтернет-казино).

Нардеп Соболєв вніс до законопроєкту № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” ряд поправок: зокрема, № 1382, яка стосувалася інтернет-казино. Цією поправкою пропонувалося виключити зі статті 18 законопроєкту норму про ідентифікацію гравця через Інтернет (віртуальну ідентифікацію). В ході представлення своїх поправок нардеп Соболєв також заявив, що в залі ВР “є лобісти корупційних схем”, закладених в законопроєкті.

Загальна кількість поправок до законопроєкту становить близько 3,5 тисяч. Поправки розглядаються по авторам, а не по черзі.

Як відомо, в лютому 2020 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info, в якому говорилося, що новий орган контролю за гральним ринком може без конкурсу очолити Борис Баум, який працював у російсько-українському енергетичному бізнесі, входив до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів і “мав досвід управління казино”. У розслідуванні зазначалося, що Баум є громадянином Латвії. Він працював з російсько-українською групою VS Energy. За даними журналістів, Баум почав співпрацювати з Офісом президента ще до обрання нової Верховної Ради (тоді в ОПУ створили робочу групу з розробки закону про легалізацію азартного ринку).

В Офісі президента в коментарі журналістам підтвердили, що хотіли б бачити Бориса Баума на чолі нового держоргану – Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор.

У розслідуванні вказувалося, що Баум виконує роль неформального комунікатора від Банкової з гральним ринком і депутатами, які працювали над законопроєктом про його легалізацію. Згідно з інформацією журналістів, Баум регулярно зустрічався з менеджментом азартних закладів і їздив на Банкову розповідати про переговори щодо законопроєкту.

#Букви також раніше писали, що поява на робочих групах щодо законопроєкту Бориса Баума змусила задуматися, “що на український ринок зайдуть ще й росіяни”.