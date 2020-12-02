Про це в інтерв’ю #Буквам заявив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

За його словами питання обговорюється “дуже гаряче”.

“Я не можу прогнозувати. Щодо фінансування ОП, треба відзначити, що це не якийсь істотний обсяг коштів, який зміг би вирішити будь-яку з системних проблем нашого бюджетного фінансування. Наприклад, медицину або соціалку. Ні, це невеликі гроші в загальному бюджеті. Але це знакова річ: ми обіцяли людям не підвищувати витрати на утримання держорганів. Тому, так, це обговорюється і я не виключаю, що це може бути зменшено”, — зазначив депутат.