Про це в інтерв’ю #Буквам заявив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.
За його словами питання обговорюється “дуже гаряче”.
“Я не можу прогнозувати. Щодо фінансування ОП, треба відзначити, що це не якийсь істотний обсяг коштів, який зміг би вирішити будь-яку з системних проблем нашого бюджетного фінансування. Наприклад, медицину або соціалку. Ні, це невеликі гроші в загальному бюджеті. Але це знакова річ: ми обіцяли людям не підвищувати витрати на утримання держорганів. Тому, так, це обговорюється і я не виключаю, що це може бути зменшено”, — зазначив депутат.
- Нагадаємо, Держбюджет на 2019 рік передбачав 947,2 млн гривень на обслуговування адміністрації президента Петра Порошенка, що на 10% менше, ніж у 2018 році.
- За перші 5 місяці 2019 року на адміністрацію Порошенка витратили 325,3 млн гривень. За наступні 5 місяців на Офіс президента витратили на 27 більше.
- На 2020 рік бюджетом було передбачено 912 млн на обслуговування президента та його Офісу. На 2021 рік Кабмін пропонує на цю ж статтю витратити на 40% більше — 1,27 млрд гривень.