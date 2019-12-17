Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

“Взагалі у мене спочатку була інша позиція, я був автором іншого, більш жорсткого законопроєкту. Зараз в цьому законопроєкті, який пройшов перше читання, багато змінюється. Там була передбачена у хлопців окрема виборча система для Києва. Було багато, так би мовити, романтики … Вони дуже багато хочуть європейських норм, хартій і так далі в місцеве самоврядування вписати та це добре, але проблематично. У будь-якому випадку закон після ретельного доопрацювання повинен бути дуже хорошим. Робота проведена колосальна, оброблено близько тисячі правок і в цілому робоча група відмінно впоралася”, – зазначив Качура.

Він додав, що наразі закон про столицю проходить ще громадські слухання, зустрічі та обговорення з киянами.

“Я думаю, що в цьому році ми не приймемо цей законопроєкт у другому читанні”, – наголосив нардеп.