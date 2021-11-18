У партійному чаті "Слуг народу", який називається "Чисто замы", народні обранці обговорювали, що робити із голосуванням за закон "Про місто Київ - столицю України".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав парламентський журналіст Андрій Дзиндзя.

Як видно із листування у чаті, нардепи намагаються зрозуміти, як голосувати у другому читанні за законопроєкт №2143-3, адже не вистачає голосів.

“То що робимо із законом “Про столицю”? Дайте чітко позицію”.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко написав у відповідь: “Знімаємо обидві спецпроцедури з розгляду разом із №5000, потрібно буде 226 (голосів, – ред.) приблизно в районі 11:30”.

Євгенія Кравчук: “А чому? Не витягуємо без “Довіри”?

Олександр Корнієнко: “Без Майбаха (“За майбутнє”, ред.). І частина довіри, мабуть, відвалиться… Коаліція – це тонке діло, це вам не монобільшість”.

Народний депутат Андрій Мотовиловець цікавиться: “Чи є у вас інформація, хто не голосуватиме 2143-3? Спецпроцедури по столиці”.

Фото: Андрій Дзиндзя

Наразі #Букви звернулися за коментарем до представників фракції.

ОНОВЛЕНО:

Заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук відмовилася коментувати “приватні переписки”.