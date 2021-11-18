Про це на своїй сторінці у Facebook написав парламентський журналіст Андрій Дзиндзя.
Як видно із листування у чаті, нардепи намагаються зрозуміти, як голосувати у другому читанні за законопроєкт №2143-3, адже не вистачає голосів.
“То що робимо із законом “Про столицю”? Дайте чітко позицію”.
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко написав у відповідь: “Знімаємо обидві спецпроцедури з розгляду разом із №5000, потрібно буде 226 (голосів, – ред.) приблизно в районі 11:30”.
Євгенія Кравчук: “А чому? Не витягуємо без “Довіри”?
Олександр Корнієнко: “Без Майбаха (“За майбутнє”, ред.). І частина довіри, мабуть, відвалиться… Коаліція – це тонке діло, це вам не монобільшість”.
Народний депутат Андрій Мотовиловець цікавиться: “Чи є у вас інформація, хто не голосуватиме 2143-3? Спецпроцедури по столиці”.
Фото: Андрій Дзиндзя
Наразі #Букви звернулися за коментарем до представників фракції.
ОНОВЛЕНО:
Заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук відмовилася коментувати “приватні переписки”.