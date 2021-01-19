Нардепи від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується заборонити перенесення вихідних і робочих днів.

Йдеться про проєкт закону № 4597.

Ініціаторами документа виступили нардепи від “Слуги народу”, зокрема голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Що пропонується законопроєктом

Документом вносяться зміни до статті 67 Кодексу законів про працю України. Зокрема, пропонується “заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених цим Кодексом”.

Так, передбачається виключення з Кодексу положення таке положення: “з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів не пізніше, ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, встановлених законодавством, для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями”.

При цьому в Кодексі залишається положення, згідно з яким “у разі, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого”.

У Кодексі визначено такі святкові дні:

• 1 січня – Новий рік;

• 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;

• 8 березня – Міжнародний жіночий день;

• 1 травня – День праці;

• 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

• 28 червня – День Конституції України;

• 24 серпня – День незалежності України;

• 14 жовтня – День захисника України.

• Великдень (Воскресіння Христове);

• Трійця.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є “узгодження законодавства України із законодавством країн-членів Європейського Союзу в питанні перенесення робочих днів з метою більш ефективної співпраці між країнами та збільшення економічного потенціалу України”.

У записці зазначено, що Кодексом законів про працю в Україні визначено 11 святкових і неробочих днів. У разі, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого.

У зв’язку з цим автори законопроєкту висловили думку, що “надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і в цілому формує негативну репутацію бізнес-потенціалу України в світі”.

У записці наголошується, що перенесення робочих днів “є типовою радянською традицією, яка досі зберігається в деяких пострадянських країнах, зокрема, в Росії”.

Також наголошується, що в Білорусі, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Франції, Німеччини, Данії, Нідерландах, США та інших країнах такої практики немає.

Крім того, на думку нардепів, перенесення робочих днів “призводить до 6-денного робочого тижня, подекуди – двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника, який не може бути зменшеним”.