Нардепи від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про заборону зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах.

Відповідний проєкт закону № 4534 був зареєстрований у ВР 22 грудня.

Його авторами є нардепи від “Слуги народу” (зокрема, перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук, Сергій Бабак, Юрій Камельчук, Євгенія Кравчук, Олександр Качура) і групи “Довіра” (Геннадій Вацак).

Про деталі законопроєкту Руслан Стефанчук поінформував на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що яскрава реклама “відволікає водіїв, перешкоджає оцінюванню дорожньо-транспортної ситуації”, що “особливо посилюється через яскраве освітлення” рекламних бордів у темний час доби.

Законопроєкт розроблений “слугами народу” “з метою зменшення аварійності на автомобільних дорогах України”.

Документом пропонується заборонити засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:

• на пішохідних доріжках і алеях;

• на велосипедних доріжках;

• у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;

• у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;

• над проїзною частиною автомобільних доріг;

• на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.

За порушення заборони на розміщення реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах передбачено штрафи:

• для громадян – у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (850 грн);

• для посадових осіб – у розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1360 грн).

“В умовах постійного зростання автотранспортних потоків, збільшення навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, небезпека від розміщення додаткових подразників уваги водіїв у формі рекламоносіїв тільки загострюється, що потребує вжиття невідкладних заходів реагування”, – наголосив Стефанчук.

За його словами, Україна “є одним із лідерів серед країн Євросоюзу за питомими показниками аварійності та наслідків ДТП”. Наприклад, тільки протягом 2019 року було скоєно 160 675 ДТП, у яких загинули 3454 людини, ще 32 736 осіб були травмовані.