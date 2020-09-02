Група з 27 народних депутатів, переважно від "Слуги народу", зареєстровали у Верховній Раді законопроєкт № 3796 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідального поводження з домашніми та дикими тваринами, які утримуються у неволі", який містить корупційні ризики.

Про це повідомляє комунікаційна платформа “Ліга антитрасту”.

“Законопроєкт щодо захисту тварин може перетворитися на чергову корупційну касу або “мода на прокладки”. Ліга антитрасту “поскаржилась” на нього до НАЗК та АМКУ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед ініціаторів законопроєкту – нардеп Антон Яценко, відомий, зокрема своєю пов’язаністю з нещодавніми законодавчими ініціативами щодо “оціночної схеми” та рієлтерської діяльності.

Що пропонує документ?

Законопроєкт № 3796 значно розширює перелік тварин, які підлягають обов’язковій ідентифікації та реєстрації. Якщо зараз до такого переліку входять лише сільськогосподарські тварини – велика рогата худоба, коні, свині, вівці та кози, то у разі прийняття законопроєкту, обов’язковій ідентифікації та реєстрації підлягатимуть також і домашні, дикі, безпритульні (бездоглядні) та лабораторні тварини.

Конкретні переліки таких тварин має затвердити Кабінет Міністрів. При цьому, домашні кішки, собаки, папуги та хом’яки також увійдуть до переліку тварин, які потрібно буде зареєструвати за цим законопроєктом.

Документ також передбачає зміну порядку ідентифікації та реєстрації тварин, згідно з яким інформація про ідентифікованих тварин зможе вноситись до Єдиного державного реєстру тварин лише “агентами з ідентифікації тварин” та лише за допомогою “авторизованих баз даних тварин”. Тобто через приватних посередників, які будуть це робити за кошти.

При цьому у документі є ряд прогалин:

1. Законопроєкт та пояснювальна записка до нього не дають відповіді на питання, навіщо впроваджувати у діючу сьогодні систему ідентифікації та реєстрації тварин низку посередників.

2. Документом не визначено, хто такі “агенти з ідентифікації”. Хто, у якому порядку та на яких умовах отримає такі повноваження – законопроєкт не визначає.

3. Єдиним шляхом для внесення до Єдиного державного реєстру інформації про ідентифікованих тварин стане використання “авторизованих баз даних тварин”. У законопроєкті зазначено, що порядок їх авторизації визначається Кабміном. Однак жодних принципів здійснення такої авторизації, зокрема, недопущення при цьому обмежень конкуренції, не визначено.

4. Законопроект передбачає можливість прийняття адміністратором Єдиного державного реєстру рішень про тимчасове блокування або анулювання окремим суб’єктам доступу до Реєстру “у випадках, передбачених чинним законодавством”. Однак, згідно з чинним законодавством, інформація з Реєстру тварин є відкритою, та будь-яких підстав для обмеження доступу до нього не передбачено.

5. Автори законопроєкту № 3796 стверджують, що його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з Держбюджету. Це неправда. Адже ідентифікація та реєстрації тварин є платними процедурами, а ЗУ “Про ідентифікацію та реєстрацію тварин” передбачає обов’язкове відшкодування державою витрат власників тварин на їх ідентифікацію та реєстрацію.