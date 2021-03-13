Про це заявив сьогодні на пресконференції за підсумками XI з’їзду партії голова фракції “слуг” Давид Арахамія, повідомляють #Букви.
“Ми будемо його просити йти на другий термін. А як він вирішить – це його особисте рішення”, – зазначив Арахамія.
У свою чергу голова партії Олександр Корнієнко заявив, що лише сам Зеленський може дати відповідь на запитання про другий термін.
“Можна ці спекуляції (щодо балотування Зеленського, – ред.) проводити безкінечно. Але є тільки одна людина, яка точно дасть відповідь на це запитання – це Володимир Олександрович Зеленський. Прийде час, і він кожному українцю дасть на це відповідь”, – наголосив Корнієнко.
- Більш ніж половина українців (57,1%) не підтримують ідею висування чинного президента України Володимира Зеленського на другий термін. Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.