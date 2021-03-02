Про це поінформували в пресслужбі політсили.
З’їзд “слуг народу” відбудеться в Києві.
У ньому візьмуть участь народні депутати, депутати місцевих рад від “СН”, делегати від кожної з областей.
На з’їзді планується розглянути зміни “у системі управління партією”.
- “На з’їзді “Слуги народу” ми розглянемо питання змін у системі управління партією. Хочемо зробити її більш сучасною, яка реально об’єднає людей, котрі прийматимуть політичні рішення – як на місцях, так і в центральній владі”, – зазначив голова партії, нардеп Олександр Корнієнко.
Крім того, на порядку денному з’їзду будуть організаційні та програмні питання:
• обговорення нової редакції статуту партії та проведення виборів до керівних органів на його основі;
• обговорення нового документа – Доктрини партії “Слуга народу”, яка “поєднає у собі засадничі та практичні питання майбутньої діяльності партії”.
З’їзд планується провести “із повним дотриманням карантинних обмежень”.
У коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” Корнієнко повідомив, що “Слуга народу” хоче утворити молодіжне крило партії.
“З ініціативою про утворення молодіжного крила партії виступили депутати та молодіжні лідери з усієї України під час зустрічі в Києві 27 лютого”, – заявив нардеп.
Корнієнко уточнив, що молодіжне крило партії буде “спільнотою активних і креативних людей”, які поділяють ідеї та принципи президента Володимира Зеленського.
Одним із можливих напрямів діяльності цього молодіжного крила може стати реалізація законопроєкту “Про основні засади молодіжної політики”, який зареєстровано в Парламенті.
За словами Корнієнка, серед завдань молодіжного крила партії – також інформування молоді та комунікація.
Корнієнко уточнив, що координатором “Зе!Молодіжки” став народний депутат від “Слуги народу” Олександр Санченко.
- Раніше Олександр Корнієнко заявляв, що партія “Слуга народу” поки не планує змінювати свою ідеологію, яку вони називають центристською. За словами нардепа, ідеологія “слуг” – “це український центризм, радикальний центризм”.