У пропрезидентській партії "Слуга народу" анонсували проведення з’їзду. Захід заплановано на суботу, 13 березня.

Про це поінформували в пресслужбі політсили.

З’їзд “слуг народу” відбудеться в Києві.

У ньому візьмуть участь народні депутати, депутати місцевих рад від “СН”, делегати від кожної з областей.

На з’їзді планується розглянути зміни “у системі управління партією”.

“На з’їзді “Слуги народу” ми розглянемо питання змін у системі управління партією. Хочемо зробити її більш сучасною, яка реально об’єднає людей, котрі прийматимуть політичні рішення – як на місцях, так і в центральній владі”, – зазначив голова партії, нардеп Олександр Корнієнко.

Крім того, на порядку денному з’їзду будуть організаційні та програмні питання:

• обговорення нової редакції статуту партії та проведення виборів до керівних органів на його основі;

• обговорення нового документа – Доктрини партії “Слуга народу”, яка “поєднає у собі засадничі та практичні питання майбутньої діяльності партії”.

З’їзд планується провести “із повним дотриманням карантинних обмежень”.

У коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” Корнієнко повідомив, що “Слуга народу” хоче утворити молодіжне крило партії.

“З ініціативою про утворення молодіжного крила партії виступили депутати та молодіжні лідери з усієї України під час зустрічі в Києві 27 лютого”, – заявив нардеп.

Корнієнко уточнив, що молодіжне крило партії буде “спільнотою активних і креативних людей”, які поділяють ідеї та принципи президента Володимира Зеленського.

Одним із можливих напрямів діяльності цього молодіжного крила може стати реалізація законопроєкту “Про основні засади молодіжної політики”, який зареєстровано в Парламенті.

За словами Корнієнка, серед завдань молодіжного крила партії – також інформування молоді та комунікація.

Корнієнко уточнив, що координатором “Зе!Молодіжки” став народний депутат від “Слуги народу” Олександр Санченко.