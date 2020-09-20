Партія "Слуга народу" провела сьогодні з'їзд, присвячений питанню висування на місцевих виборах у столиці, на території Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, представлення кандидата в мери Києва від партії Ірини Верещук і кандидатів у депутати Київської міської ради відбулося у внутрішньому дворі Червоного корпусу університету, який знаходиться в самому центрі столиці (по вулиці Володимирській).

Варто зазначити, що під час з’їзду не пролунав Державний Гімн України (на початку і наприкінці заходу).

Також не спостерігалося державної символіки, проте була присутня символіка партії “Слуга народу”.

З’їзд відвідав президент України Володимир Зеленський, який виступив перед присутніми.

Також була офіційно представлена кандидат у мери Києва від “СН” Ірина Верещук і кандидати в депутати міськради столиці, серед яких спортсмени, юристи, громадські діячі, заступник міністра, шеф-кухар та інші. Зокрема, було висунуто ресторатора, діючого нардепа від “Слуги народу” Миколу Тищенку.

Варто зазначити, що, відповідно до закону України “Про освіту” (стаття 31), в навчальних закладах забороняється зберігання, розміщення, розповсюдження реклами, плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо- або відеоматеріалів, інших матеріальних або нематеріальних об’єктів (крім підручників), які містять:

• найменування або символіку політичних партій (об’єднань), громадських або благодійних організацій, назва або символіка яких співзвучні з назвами і символікою політичних партій;

• зображення, прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами (учасниками) або засновниками політичних партій (об’єднань);

• зображення, прізвища, імена та по батькові виборних осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, “політичні партії (об’єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права провадити свою діяльність в закладах освіти, зокрема створювати власні осередки чи в будь-який інший спосіб втручатися в їхню освітню діяльність”.

Варто зазначити, що днями Міністерство освіти і науки України виступило із заявою про неприпустимість політичної агітації в навчальних закладах.

Так, МОН звернулося з листом до обласних державних адміністрацій, установ професійної (професійно-технічної) та вищої освіти щодо “недопущення політичної агітації в навчальних закладах”.