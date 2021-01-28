Серед нардепів від "Слуги народу" сьогодні проводиться сигнальне голосування щодо кандидатури Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра – міністра енергетики.

Вказаний факт вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Голосування проводиться в мобільному застосунку “слуг”, в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів.

Депутатів у застосунку просять відповісти, чи планують вони підтримати кандидатуру Вітренка (варіанти відповіді – “Так” або “Ні”).

Судячи з фото, підтримка Вітренка серед “слуг” є високою.

Як відомо, в грудні минулого року Верховна Рада не затвердила Вітренка на посаду віце-прем’єра – міністра енергетики: не знайшлося достатньої кількості голосів. Згодом Кабінет Міністрів призначив його в.о. міністра.

Питання призначення Юрія Вітренка планують винести до зали засідань ВР вже сьогодні.

Про це, зокрема, заявив сьогодні під час засідання спікер Парламенту Дмитро Разумков. Він повідомив, що до ВР уже внесено відповідне подання Кабінету Міністрів.

У перерві після 12:00 цей документ повинен розглянути профільний комітет.

До зали засідань питання призначення Вітренка планують винести близько 13:30.