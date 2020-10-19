Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, що для депутатів фракції розробили новий етичний кодекс, який вже незабаром планують підписати.

Про це він заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все встрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться і ми станемо більш ефективними”, – зауважив Качура.

За його словами, попередній внутрішньофракційний документ – так званий “Меморандум про діяльність депутата”, – який нардепи підписували на початку своєї каденції, виявився неефективний.

Качура зазначив, якщо казати про меморандум, то це конкретно відповідальність людини, яка його підписала.

“Я не порушую меморандум. Мені здається, це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну, в тому числі, відповідальність. І я вважаю, що в окремих випадках депутати мали би скласти свої повноваження (так як це було передбачено меморандумом, який ми з самого початку підписували). Правильно, що ініціювали цей меморандум, але, на жаль, у нас немає зараз підстав відкликати народного депутата”, – додав нардеп.