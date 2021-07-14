Про це повідомив Володимир В’ятрович, народний депутат від “Євросолідарності”, член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

“Ще одна перемога на мовному фронті. Щойно бюджетний комітет проголосував у другому читанні законопроєкт 5551-2, через який “слуги народу” намагалися протягнути 4 русифікаторські поправки. Три з цих поправок – номер 13, 14 і 16 – їхні автори Корнієнко, Саламаха і Клочко відкликали, тобто їх більше не існує. Поправку номер 17 Бужанського комітет відхилив. Це важлива перемога!” – написав В’ятрович.

Нагадаємо, народні депутати від “Слуги народу” подали відразу чотири русифікаторських поправки до законопроєкту №5551-2 про внесення змін до закону “Про державний бюджет України на 2021 рік”.

За його словами, поправки до законопроєкту є абсолютно незаконними, бо регламент парламенту забороняє поправки, що не стосуються теми законопроєкту (в даному разі – фінансування пам’яток культурної спадщини).

“Поправку №13 вніс особисто голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко. Вона передбачає повне виведення телебачення з-під дії закону про мову і фактично дозволяє демонстрацію фільмів, а також виборчої агітації і реклами російською. Поправку №14 аналогічного змісту подав “слуга”-мажоритарник з Львівської області Орест Саламаха. Поправка №16, внесена ще одним “слугою” Андрієм Клочком, звільняє купу кадрів, призначених нинішньою владою, від обов’язку складати іспит на рівень володіння українською мовою”, – зазначив В’ятрович.

Під час виступу з трибуни Верховної Ради народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Володимир В’ятрович заявив, що незаконні поправки до законопроєкту про реставрацію, які закладають русифікаторські норми – це ганьба для монобільшості.

Він нагадав депутатам Зеленського про долю ініціаторів скандального закону Ківалова-Колесніченка і закликав не повторювати цей ганебний шлях.

“Липень перетворюється у місяць боротьби українців за свою мову. Так було рік тому, коли ми відстоювали освіту українською. Так було дев’ять років тому, коли у відповідь на русифікаційний закон Ківалова-Колесніченка почався мовний майдан. Тоді здавалося, ми програли. Регіонали розтоптали Регламент і протягли антиукраїнський закон. “Розвели як кошенят” – хизувався сваволею більшості один із її лідерів, нині покійний”, – нагадав В’ятрович.

“Але кошенята виросли й навчилися захищати Україну. Виросли на майданах, виросли на війні з Росією. А закон визнано неконституційним. Колесніченко втік у Росію і вже як її громадянин служить окупанту. Це урок історії всім, хто думає, що можна безкарно бавитися з мовою. Право на яку українці виборювали століттями протягом своєї історії”, – застеріг народний депутат.

“Звертаюся до авторів ревізії мовного законодавства, які подали незаконні поправки до законопроекту про реставрацію об’єктів культури. Ви отримали безпрецедентну підтримку на виборах два роки тому – не розмінюйте її на спроби русифікувати Україну. Ці спроби будуть марними, а ви залишитеся в історії невдахами, які допомагали Путіну доводити, що “ми – один народ”, – наголосив В’ятрович.

Він подякував депутатам монобільшості, які повідомили про відкликання своїх поправок.

“Закликаю це зробити й інших їх колег по партії. Прошу керівництво парламенту звернути увагу на кричуще порушення статті 116 Регламенту. Закликаю всіх колег у парламенті не підтримувати спроб повернути Україну у вбивчі обійми Росії. Ми переможемо, бо з нами правда”, – резюмував В’ятрович.