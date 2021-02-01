Увечері понеділка, 1 лютого, фракція "Слуги народу" зібралася на засідання для обговорення підсумків голосування щодо виключення Олександра Дубінського. Нардеп прийшов на засідання зі своєю адвокаткою, що викликало суперечки.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зустріч “слуг” вийшла нетрадиційно швидкою. Ймовірно, виключення нардепу було єдиним питанням порядку денного.

На вході до ТРЦ “Парковий” перед початком засідання трапилася невеличка перепалка між адвокаткою Дубінського Тетяною Костіною і охороною. Її не хотіли пускати, адже вона не має депутатського посвідчення. В підсумку адвокатку все ж пустили.

Напередодні засідання джерела видання у фракції повідомили, що швидше за все Дубинського виключать.

Очікування нардепів виправдалися. За виключення Дубінського з фракції, за його ж словами, проголосували 80% депутатів.

За підсумками засідання Дубінський назвав засідання “фарсом”. Депутат не згодний з підсумком голосування та наголошує на тому, що офіційний підписних листів та документально підтверджених результатів йому не надали.

“Не було можливості навіть виступити. Максимально швидко оголосили якісь результати про те, що проголосували 80% фракції”, — сказав Дубінський. “Сказали, що проголосувала більшість у фракції, але — ще раз — ми не побачили жодних результатів”, — додав він.

За інформацією джерел #Букв, за виключення нардепа проголосували 198 членів фракції з 246.

Нардеп заявив, що депутати своїм рішенням “перетнули червоні лінії” і з фракції варто вийти всім. Водночас він закликав колег, що не голосували за його виключення, у фракції залишитися. Він анонсував, що знайде новий формат співпраці з колегами.

Виключення Дубінського

25 січня відбулося засідання фракції “СН”. Одним з питань, обговорюваних під час засідання, було запровадження США санкцій проти нардепа Олександр Дубінського. Під час засідання президент Володимир Зеленський запропонував Дубінському залишити фракцію.

“[Зеленський] не просив його, але кілька разів озвучив, що цей варіант буде найкращим. Сам же Дубінський під кінець вже оговтався і став активно захищатися. Заявляв, що у всьому винна нардеп Радіна (голова комітету з питань антикорупційної політики — ред.), яка здала його американцям”, — розповідало #Буквам джерело.

Депутат відмовився зробити це. Тоді “слуги” розпочали голосування щодо подальших дій. Одним з варіантів було виключення нардепа з фракції. Голосування депутатів цього питання відбувалося в спеціальному мобільному застосунку “слуг”, в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів.

Дубінський заявляв, що не визнаватиме результати анонімного голосування. Також він вів паралельний підрахунок голосів.

Дубінській та американські санкції

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. До санкційного списку потрапив нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Він, як зазначається у заявах мінфіну США та держсекретаря Майка Помпео, сприяв діяльності іншого нардепа, Андрія Деркача. Проти останнього санкції запровадили ще у вересні — через допомогу Росії у втручанні в вибори президента США 2020 року.

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.