Народні депутати від фракції "Слуги народу" вимагають від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля пояснити ситуацію щодо поїздки експрем'єра Арсенія Яценюка в Чернівецьку область разом з членами уряду 21 травня.

Про це фракція повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що 21 травня разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим Арсеній Яценюк відвідував Чернівецьку область та, зокрема, брав участь у пресбрифінгу.

Тому депутати просять прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надати інформацію щодо наступних запитань.

• На якій правовій підставі Яценюк користувався службовим авіатранспортом МВС чи будь-якого іншого міністерства або ж відомства України.

• Чи обіймає він будь-яку офіційну посаду в МВС або в іншому міністерстві чи відомстві, що дає йому право виступати на офіційному пресбрифінгу членів уряду.

• Яка посадова особа дозволила допустити Яценюка до користування службовим авіатранспортом.

• Чи здійснювалася будь-яка оплата за користування службовим авіатранспортом для приватної особи Яценюка.

21 травня члени уряду полетіли в Чернівецьку область, яка на даний момент найбільше страждає від коронавірусу, щоб оцінити ситуацію на місці, зустрітися з лікарями і медичними працівниками та дізнатися, чого їм не вистачає і яка потрібна допомога.

На пресбрифінгу до них приєднався Яценюк, якого Аваков представив, як “приватну особу і засновника фонду відповідної допомоги для чернівецьких лікарень”.

У своєму виступі ексміністр подякував уряду за те, що воно звернуло увагу на його рідну Чернівецьку область. Він також зазначив, що Україна переживе коронавірус, проте її чекає “вірус економічний, до якого потрібно готуватися вже зараз”.

(На відео з 06:06)