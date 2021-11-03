Парламентська фракція "Слуги народу" направила до Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення трьох кандидатів на вакантні посади в Уряді.

Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук.

Зокрема, на посаду віцепрем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій депутати запропонували Ірину Верещук.

Вона пройшла до ВРУ за №29 в партійному списку “Слуги народу”. Є членкинею комітету з питань нацбезпеки і оборони. У 2020 році Верещук брала участь у місцевих виборах і балотувалася у мери Києва.

На посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки “Слуги народу” пропонують кандидатуру Юлії Свириденко.

У вересні 2019 року вона стала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, а 22 липня 2020 року її призначили першою заступницею міністра розвитку економіки.

22 грудня 2020 року Свириденко була призначена заступницею очільника Офісу президента Андрія Єрмака. 31 травня цього року її було обрано членом наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.

Крім того, на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості подано кандидатуру Павла Рябікіна.

З 18 листопада 2020 року він очолює Державну митну службу. Рябікін був народним депутатом України 3-го, 4-го та 7-го скликань: двічі безпартійним, один раз – від партії “УДАР”. А з 23 березня 2017 року працював генеральним директором міжнародного аеропорту “Бориспіль”.