Народні депутати від фракції "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про засудження нещодавньої акції протесту біля Офісу президента в Києві.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Йдеться про документ №5295 “Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України”. Він був зареєстрований 22 березня.

Під “засудженням подій” мається на увазі акція протесту під Офісом президента в Києві, яка була організована увечері 20 березня на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка.

Учасники акції кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу президента фарбою та залишили на її стінах надписи, розбили скло в дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України, а також вхідні двері.

Ініціаторами проєкту постанови виступили нардепи від “Слуги народу”: зокрема голова фракції “слуг” Давид Арахамія, замголови фракції Олександр Корнієнко, Олександр Качура, Єлізавета Богуцька, Федір Веніславський та десятки інших.

Згідно із пояснювальною запискою, проєкт постанови “має на меті зобов’язати Міністерство внутрішніх справ України, Службу безпеки та Державне бюро розслідувань забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України”.

У документі прописано, що МВС, СБУ та ДБР повинні:

• забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись біля ОПУ;

• вивчити обставини, що супроводжували події, які відбулись біля ОПУ, на предмет організації та/або участі у їх реалізації будь-яких політичних партій та/або пов’язаних з ними осіб;

• визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства;

• щотижнево надавати комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування подій від 20 березня біля ОПУ.

Державному управлінню справами “слуги народу” пропонують доручити:

• протягом триденного строку подати до Верховної Ради інформацію щодо розміру шкоди, завданої будівлі ОПУ;

• після встановлення осіб учасників подій, що відбулися біля ОПУ, вжити заходів, спрямованих на відшкодування завданої майнової шкоди.

“Протягом короткого часу “народився” текст постанови, який більше ніж 120 депутатів підписали, саме про засудження цих дій. Ця постанова також стосується вказівок керівникам МВС, ДБР, СБУ розібратися з цим якомога швидше… Ми хотіли б, щоб органи, які розслідують злочини у сфері національної безпеки та у сфері роботи топ-чиновників, поінформували нас про те, чи були факти прямої участі в цих хуліганських діях будь-яких депутатів або службовців”, – зазначав раніше, коментуючи постанову, нардеп Олександр Корнієнко, якого цитує агентство “Інтерфакс-Україна”.

Водночас нардеп запевнив, що ініційоване “Слугою народу” позачергове засідання Верховної Ради у разі його проведення не стосуватиметься тільки теми подій біля Офісу президента.

“Можуть бути заслухані правоохоронні органи. Точно має бути в порядку денному наша постанова, яку ми вже зареєстрували. І є така думка, що це засідання має бути присвячене не лише цьому питанню (про акцію біля ОПУ, – ред.), а якщо ми вже збираємося серед локдауну, то потрібно порядок денний довантажити і тими актуальними питаннями, які ми не встигли розглянути через позицію наших колег щодо земельного закону”, – заявив Корнієнко.