Про це свідчить переписка “слуг”, яку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Переписка велася в чаті фракції “Слуги народу”.
Один із нардепів нагадав колегам, що сьогодні о 18:30 відбудеться засідання фракції в конгресно-виставковому центрі “Парковий”, який раніше був оголошений офіційним офісом партії “Слуга народу”.
Серед питань, які планують обговорити сьогодні “слуги”:
• законопроєкт про Бюро економічної безпеки України;
• законопроєкт про Службу безпеки України (ймовірно, йдеться про проєкт закону щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ);
• питання відновлення відповідальності за недостовірне декларування та повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції (27 жовтня Конституційний Суд виніс рішення, яким визнав, що стаття 366-1, яка передбачає кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, не відповідає Конституції);
• питання по державному бюджету на 2021 рік.
- 25 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської комісії за демократію через право з проханням оцінити стан антикорупційного законодавства після рішення КСУ. Зеленський повідомив комісії про “конституційну кризу” в країні та закликав дати висновок якомога швидше.
- Венеціанська комісія розгляне питання щодо стану антикорупційного законодавства після гучного рішення Конституційного суду України вже наступного тижня, 11 грудня.