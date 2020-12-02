Сьогодні ввечері, 2 грудня, планується засідання фракції "Слуги народу", на якому, серед інших, буде обговорюватися питання державного бюджету на 2021 рік.

Про це свідчить переписка “слуг”, яку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Переписка велася в чаті фракції “Слуги народу”.

Один із нардепів нагадав колегам, що сьогодні о 18:30 відбудеться засідання фракції в конгресно-виставковому центрі “Парковий”, який раніше був оголошений офіційним офісом партії “Слуга народу”.

Серед питань, які планують обговорити сьогодні “слуги”:

• законопроєкт про Бюро економічної безпеки України;

• законопроєкт про Службу безпеки України (ймовірно, йдеться про проєкт закону щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ);

• питання відновлення відповідальності за недостовірне декларування та повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції (27 жовтня Конституційний Суд виніс рішення, яким визнав, що стаття 366-1, яка передбачає кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, не відповідає Конституції);

• питання по державному бюджету на 2021 рік.