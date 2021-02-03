Народні депутати від "Слуги народу" сьогодні з самого ранку заблокували трибуну і підходи до президії в залі засідань Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У президії, зокрема, знаходяться нардепи Микола Тищенко та Єлизавета Богуцька.

Біля трибуни знаходяться нардепи від “СН” Андрій Богданець, Святослав Юраш, Мар’яна Безугла.

“Слуги народу”, ймовірно, блокують підходи до трибуни і президії, щоб роботу Парламенту не заблокували нардепи від “Опозиційної платформи – За життя” (ОПЗЖ) через вчорашні санкцій.

Так, напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, а також телеканалів NewsOne, ZIK та “112 Україна” (номінальним власником яких є Козак). Санкції передбачають блокування мовлення всіх трьох телеканалів (вони тепер доступні тільки на YouTube).

У якийсь момент співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович зумів потрапити до президії і намагався зламати мікрофон на місці спікера Парламенту Дмитра Разумкова, але безуспішно.